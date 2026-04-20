Болгары восхитили: Евросоюз получил нового внутреннего врага

Тренд начала года — "славянское лицо"/"славянский взгляд" (slavic face/slavic stare), ради которого делают фото с таким выражением, будто работали в Сибири на... 20.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-20T14:00+0300

Тренд начала года — "славянское лицо"/"славянский взгляд" (slavic face/slavic stare), ради которого делают фото с таким выражением, будто работали в Сибири на урановых рудниках и лишь слегка подустали, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Для Болгарии это много. И само по себе кое-что исправило: с восьмой попытки болгары получат правительство, которое не стыдно иметь древней славянской нации и самому пророссийскому народу ЕС (если верить соцопросам). То есть без русофобов и бесхарактерных слизней, так как Радев ни то, ни другое.Победу ему предсказывали, но не такую впечатляющую. Экс-премьер и любимчик Еврокомиссии Асен Васильев перед выборами кобенился, поскольку считал, что без его партии "Продолжаем перемены" Радеву власти не видать — правящая коалиция не сложится. Мы, угрожал он, еще подумаем, пойдем ли на компромисс с такими сомнительными личностями, которые игнорируют указивки Европы-матери и поглядывают в сторону Москвы.Теперь пусть сидит и думает о том, что с нынешним счетом на табло генерал-майору пажи Урсулы вообще не нужны. Радев может собрать коалицию жестких евроскептиков с национал-патриотической партией "Возрождение" — самой пророссийской силой в стране. Или с близкими ему по духу социалистами, если они все-таки пройдут в парламент (опросы сулят четыре процента, а это избирательный порог).Поэтому в Брюсселе с горечью допивают шампанское, которое открыли в ночь поражения уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана. Предполагается, что теперь его роль возмутителя спокойствия и голоса разума возьмет на себя Радев."Мы единственного государство Евросоюза, которое одновременно является славянским и восточно-православным… Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме <...> по восстановлению отношений с Россией", — заявлял недавно генерал-майор. Если по лицу судить, точно не шутил.Может показаться, будто он романтик, поскольку сложившийся между Россией и ЕС антагонизм одной Болгарией не уврачуешь. Но Радев на самом деле прагматик: его нуждающейся стране необходимы такие "костыли", как российский рынок и российские энергоресурсы. Поэтому он непременно попробует прекратить вторую холодную войну со всей своей фирменной серьезностью, а еще до того откажется от всех обязательств перед Украиной — просто в силу того, что его страна их не тянет.Несмотря на это, ему будут мешать даже изнутри Болгарии. Идейных русофобов в республике не так уж много, но во власти они представлены обильно и воодушевленно пилили сук, на котором сидели. Например, премьер Василев после начала СВО почему-то решил, что Болгария — это что-то вроде Польши и к России должна относиться соответственно. В ответ простой болгарский народ закидал его снежками под крики "предатель", а правительство распалось под тяжестью своих грехов.Еще одни выборы ничего тогда не изменили. И следующие тоже. И те, которые провели за ними. С 2021 года болгары выбирали себе парламент восемь раз, однако коалиции оказывались неизменно хлипкими и русофобскими. Гарантом этого выступало присутствие в каждой из них или партии Василева, или второй опоры Брюсселя в Болгарии — партии ГЕРБ многолетнего премьера Бойко Борисова. Он человек настолько неприятный, что его даже Еврокомиссия не любит, хотя он всегда готов ей услужить, если это не противоречит воле более значимых для него сюзеренов — США и НАТО.При этом Василев и Борисов ненавидят друг друга, поэтому идеальные выборы в Болгарии с точки зрения Запада — это выбор между этими двумя: вундеркиндом-манкуртом и тем, кого на родине называют "бандитской мордой". И такой выбор удавалось навязывать болгарам.Все эти годы хронического кризиса Радев занимал пост президента. По сути — церемониальный, но в дни, когда разваливалось очередное правительство, успешно переключал управление на себя и в конечном счете стал самым популярным политиком страны. Его критика введения евро и военной поддержки Киева тоже в числе составляющих успеха, но самое важное для болгар — надежда, что они наконец-то получат дееспособную исполнительную власть.В Брюсселе же надеются на то, что удержат Болгарию в кулаке, благо уже ее там держат, и иногда сжимают кулак в профилактических целях, полагая Софию "троянским конем России". Но на самом деле в России никто не рассчитывает ни на Радева, ни на других болгар. Не от них зависят судьбы НАТО и итоги конфликта вокруг Украины.Суть игры, в которой минувшей ночью проиграли еврочиновники, в том, что количество кризисов, которое выпадает на долю ЕС, рано или поздно перерастет в качество, а у Урсулы закончатся пальцы, которыми она затыкает дыры в обшивке европейского корабля. Вопиющий непрофессионализм и некомпетентность команды — вот причина того, что это судно постепенно идет ко дну под крики о российском влиянии.Смешно думать, будто генерал НАТО, учившийся своей профессии в США, может быть "троянским конем Москвы". Однако в Европе утверждают это абсолютно серьезно, только это серьезность не как у Радева, когда на человека положиться хочется, а такая, которая выдает безумие.Безумие — вот то слово, которое описывает политику ЕС в том, что касается России, Украины и собственной безопасности. А Радев и евроскептик мягкий, и из Североатлантического альянса выходить не собирается. Просто его мама дураков не рожала, а политику он предпочитает проболгарскую, как болгарскому военному и положено.Общеевропейский глобалистский менеджмент бездарен настолько, что любую борьбу за национальный интерес воспринимает как опасную угрозу. Болгария для них не угроза сама по себе, но все же опасна в потоке процессов по схлопыванию евроатлантического единства, частью которых являются банкротство проекта "Украина" и уход США в свободное плавание.Шутки ведь правда кончились. Разговоры о смерти Запада как единого политического организма — такой же остромодный тренд, как сурово-серьезное "славянское лицо".Если они болгарской версии так испугались, что же с ними будет от нашей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260407/vtoraya-pandemiya-iran-tolkaet-evropu-v-bezdnu-1062241661.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260320/evropa-nachinaet-ustavat-ot-shantazha-ukrainy-1061760752.html

Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

болгария, мнение, авторы, колумнисты