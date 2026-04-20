https://sputnik-abkhazia.ru/20260420/master-klass-fotografiya-kak-novost-proydet-v-sputnik-1062479381.html
Мастер-класс "Фотография как новость" пройдет в Sputnik
Sputnik Абхазия
Мастер-класс "Фотография как новость. Рассказываем историю без слов" проведут в Sputnik 23 апреля. 20.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-20T15:51+0300
пресс-центр
абхазия
sputnik
sputnik абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046302126_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_6dae67dfbf385e9a0f7e440396baff6c.jpg
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046302126_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_59c412fd6a7ca4dd44077f3bc5e841f1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
15:10 20.04.2026 (обновлено: 15:51 20.04.2026)
Мастер-класс "Фотография как новость. Рассказываем историю без слов" проведут в Sputnik 23 апреля.
Начало в 11:00, записаться можно по телефону: + 7 940 955 55 50.
Участникам расскажут о профессиональных подходах к созданию фото, которые могут стать главными событиями дня, как передавать смысл и эмоции без единого слова, а также о правильном использовании фотоконтента в журналистских материалах и о ситуациях, когда можно ограничиться снимками, сделанными на мобильный.
Мастер-класс проведет фотожурналист, советник Дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Дукор.
В 90-х Дукор возглавлял фотослужбу агентства Рейтер в России и СНГ, много лет работал в ТАСС, последнее несколько лет – в медиагруппе "Россия сегодня", преподает фотожурналистику в РАНХиГС.