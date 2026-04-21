Море проблем: почему Абхазия не может экспортировать воду

Проект экспорта воды в африканские страны представляется иллюзорным, заявил директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.

2026-04-21T20:16+0300

Проект экспорта воды в африканские страны представляется иллюзорным, заявил директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.По его словам, Абхазия обладает большими водными ресурсами, ежегодно в Черное море поступает по меньшей мере около 27 кубических километров чистой пресной воды. При этом, когда возникает вопрос относительно того, чтобы превратить этот ресурс в экономически выгодный продукт, то возникают вопросы."Во-первых, когда речь идет о дальних перевозках воды, надо иметь в виду, что вода – это тяжелый продукт. И первый вопрос связан с логистическими издержками. Вода есть, но доставить ее на такие большие расстояния в итоге будет совершенно невыгодно. Когда речь идет о доставках на большие расстояния больших объемов воды, то естественно включаются и другие формы транспортировки, например, трубопроводы. Но в данном случае это тоже не рассматривается, потому что для нас это слишком дальние дистанции, и затраты на подобного рода транспортировку просто становятся колоссальными. И все эти вещи делают подобного рода проекты весьма иллюзорными", — пояснил Дбар.Властям страны нужно думать не об экспорте воды, а о стабильном обеспечении своих городов этим ресурсом, считает ученый.

