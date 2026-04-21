Новый созыв: Гули Кичба рассказала о работе Общественной палаты
Новый созыв: Гули Кичба рассказала о работе Общественной палаты
21.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-21T19:00+0300
2026-04-21T19:00+0300
2026-04-21T19:00+0300
общественная палата абхазии
Первое заседание VII созыва Общественной палаты состоялось 15 апреля. На нем были избраны секретарь, заместители секретаря и руководители комиссий.Секретарь Общественной палаты Гули Кичба рассказала, что новый созыв продолжит работу по ключевым направлениям.К ним относятся вопросы, которые нашли отражение в резолюции Гражданского форума – демография, экономика, развитие сельских территорий и другие актуальные проблемы, которые волнуют общественность республики.Кичба подчеркнула, что в Общественную палату вошли люди с большим опытом работы в общественной и политической жизни, которые будут разрабатывать новые предложения по развитию государства.Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
абхазия, общественная палата абхазии, видео
Новый созыв: Гули Кичба рассказала о работе Общественной палаты
Первое заседание VII созыва Общественной палаты состоялось 15 апреля. На нем были избраны секретарь, заместители секретаря и руководители комиссий.
Секретарь Общественной палаты Гули Кичба рассказала, что новый созыв продолжит работу по ключевым направлениям.
К ним относятся вопросы, которые нашли отражение в резолюции Гражданского форума – демография, экономика, развитие сельских территорий и другие актуальные проблемы, которые волнуют общественность республики.
Кичба подчеркнула, что в Общественную палату вошли люди с большим опытом работы в общественной и политической жизни, которые будут разрабатывать новые предложения по развитию государства.
Подробнее в видео Sputnik.