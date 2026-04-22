Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве

В 2022 году статус георгиевской ленточки как одного из символов воинской славы был закреплен законодательно. 22.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-22T13:38+0300

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве сегодня, сообщает РИА Новости.На пресс-конференции гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил, что идея зародилась в стенах агентства в 2005 году.За это время акция стала народной традицией, а сама ленточка - символом мужества и радости, подчеркнул Киселев.Символы Победы при поддержке Россотрудничества "поедут" за рубеж. В этом году в Русские дома отправят 35 тысяч ленточек, больше всего - в страны ближнего зарубежья, Таджикистан, Армению, Узбекистан, Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Киргизию.Акция "Георгиевская ленточка" родилась в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро.Россотрудничество принимает участие в акции "Георгиевская ленточка" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" с 2009 года.

