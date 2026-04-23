https://sputnik-abkhazia.ru/20260423/budet-feerichno-budet-shou-v-sputnik-abkhaziya-rasskazali-o-novom-sezone-medialigi-1062559919.html

Будет феерично, будет шоу: в Sputnik Абхазия рассказали о новом сезоне Медиалиги

В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового сезона Медиалиги в Сухуме. 23.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-23T19:15+0300

пресс-центр

видео из пресс-центра

пресс-конференции

абхазия

видео

мультимедиа

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/17/1062559748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0677cad5efa2c6ffc15c2c956010bd6b.jpg

24 апреля на стадионе Динамо в Сухуме стартует новый сезон Медиалиги. Первый матч принимает команда "Апсны". Она встретится с "АМКАЛОМ".По словам креативного директора ФК "Апсны" Георгия Цурцумия, будет шоу и будет феерично.Капитан команды Аляс Асландзия обещал болельщикам, что команда покажет такой футбол, которого никто не ожидал.Амбассадор клуба Эльвира Тодуа призналась, что рада находиться на родной земле и представлять команду в Медиалиге."Для меня это огромная честь, и постараюсь с достоинством здесь находиться, пребывать, помочь, освещать. Ну и все, что от меня зависит в этом направлении", – отметила Тодуа.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

