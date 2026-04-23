Депутат Ахра Пачулия рассказал об экономических возможностях Абхазии
Депутат Парламента Абхазии Ахра Пачулия отметил, что в последние годы количество российских инвесторов, успешно работающих в республике, возросло. 23.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-23T22:51+0300
22:30 23.04.2026 (обновлено: 22:51 23.04.2026)
Депутат Парламента Абхазии Ахра Пачулия отметил, что в последние годы количество российских инвесторов, успешно работающих в республике, возросло.
Оценивая результаты Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее", парламентарий сказал, что он удался. Он также отметил большую роль России в организации, проведении и активном участии во всех круглых столах.
Во время форума активно рекламировалось успешное участие в абхазской экономике российских инвесторов. По мнению Ахры Пачулия, в Абхазии благоприятные условия для ведения стабильного бизнеса.
Он также выразил надежду на то, что успешные примеры работы российских инвесторов в Абхазии заинтересуют предпринимательские круги, что позволит привлечь новых инвесторов в республику.