Матч между "Апсны" и "Амкалом" завершился
Трибуны были полны болельщиков, прямую трансляцию матча смотрели 10 тысяч человек. 24.04.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Матч между "Апсны" и "Амкалом" завершился, победу одержала российская команда. Ни одна из команд не смогла получить преимущество в первом тайме, он закончился со счетом 0:0.Во втором тайме "Апсны" резко выбилась вперед, на 33-й и 36-й минутах голы забил Аксентий Чалигава. Но буквально через несколько минут "Амкал" сравнял счет, дубль оформил игрок команды соперника, Заурбек Кокаев.Основное время завершилось со счетом 2:2. Далее последовали серии пенальти и буллиталити, ни одна из сторон не могла получить преимущество. По итогу в буллиталити Чалигава не попал в ворота, а Игорь Сичкар сумел обойти защиту и забить победный гол.
