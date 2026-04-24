https://sputnik-abkhazia.ru/20260424/match-mezhdu-apsny-i-amkalom-zavershilsya-1062585986.html

Матч между "Апсны" и "Амкалом" завершился

Sputnik Абхазия

Трибуны были полны болельщиков, прямую трансляцию матча смотрели 10 тысяч человек.

в абхазии

абхазия

новости

футбол

спорт

спортивная абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/18/1062585744_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d5cded44f04173312471ad016c9d9c94.jpg

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Матч между "Апсны" и "Амкалом" завершился, победу одержала российская команда. Ни одна из команд не смогла получить преимущество в первом тайме, он закончился со счетом 0:0.Во втором тайме "Апсны" резко выбилась вперед, на 33-й и 36-й минутах голы забил Аксентий Чалигава. Но буквально через несколько минут "Амкал" сравнял счет, дубль оформил игрок команды соперника, Заурбек Кокаев.Основное время завершилось со счетом 2:2. Далее последовали серии пенальти и буллиталити, ни одна из сторон не могла получить преимущество. По итогу в буллиталити Чалигава не попал в ворота, а Игорь Сичкар сумел обойти защиту и забить победный гол.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260424/1062581768.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

