"Апсны" vs "Амкал": лучшие моменты матча
Церемония открытия седьмого сезона Медиалиги состоялась 24 апреля на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Она была по-настоящему зрелищной. К примеру, на футбольном поле приземлился вертолет с мячом и главными героями предстоящего матча.
Главный футбольный атрибут на поле вынесла амбассадор ФК "Апсны" Эльвира Тодуа.
На поле встретились команды ФК "Апсны" и ФК "Амкал", их появление ознаменовали салютом.
Перед трибунами, переполненными болельщиками, выступили абхазские танцевальные коллективы, BLIZKEY под аккомпанемент Shiri и Temo исполнил хиты "Горы" и "Азамат".
Среди зрителей были президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава.
Счет открыла абхазская команда, первый мяч в ворота соперника забил Аксентий Чалигава.
Он же стал автором второго гола.
Во втором тайме "Амкал" забил ответный гол. Его автором стал Заурбек Кокаев.
У абхазской команды была огромная поддержка болельщиков, трибуны были заполнены фанатами.
Аксентий Чалигава после своего гола ликует и делится радостью с болельщиками.
Юные фанаты ответственно подошли к игре и подготовили плакаты.
Эльвира Тодуа показывает, что любит и гордится своей командой.
Во втором тайме команды сравняли счет, но по итогу в серии буллиталити "Амкал" одержал победу.
