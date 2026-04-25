Культура экономии: министр рассказал, как эффективно потреблять электричество в Абхазии
Культура экономии: министр рассказал, как эффективно потреблять электричество в Абхазии
В интервью радио Sputnik министр энергетики Абхазии Батал Мушба рассказал, почему в апреле абонентам периодически отключали свет и как сделать так, чтобы таких... 25.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-25T20:30+0300
2026-04-25T20:30+0300
2026-04-25T20:30+0300
Периодическое отключение света у жителей Абхазии было связано с повышенной нагрузкой на электросети в связи с нетипично холодной весной и с уменьшением притока воды в Джварском водохранилище. Мушба подчеркнул, что в ближайшей время не планируется проводить аналогичные профилактические мероприятия. В интервью министр рассказал, как замена электросетей на новые и установка приборов учета повлияла на собираемость и потребление света. По его словам, уже у более 40% абонентов в Абхазии установлены новые приборы электроучета. Министр отметил, что в многоквартирных домах, где полностью заменена внутриподъездная инфраструктура, убраны незаконные подключения к сетям, наблюдается улучшение качество потребляемого электричества. Подробнее о проблемах в энергосфере Абхазии и путях их решения узнайте из интервью.
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Культура экономии: министр рассказал, как эффективно потреблять электричество в Абхазии
В интервью радио Sputnik министр энергетики Абхазии Батал Мушба рассказал, почему в апреле абонентам периодически отключали свет и как сделать так, чтобы таких ситуаций происходило меньше.
Периодическое отключение света у жителей Абхазии было связано с повышенной нагрузкой на электросети в связи с нетипично холодной весной и с уменьшением притока воды в Джварском водохранилище.
Мушба подчеркнул, что в ближайшей время не планируется проводить аналогичные профилактические мероприятия.
В интервью министр рассказал, как замена электросетей на новые и установка приборов учета повлияла на собираемость и потребление света. По его словам, уже у более 40% абонентов в Абхазии установлены новые приборы электроучета.
Министр отметил, что в многоквартирных домах, где полностью заменена внутриподъездная инфраструктура, убраны незаконные подключения к сетям, наблюдается улучшение качество потребляемого электричества.
