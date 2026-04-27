Увеличение финансирования и приоритеты: Черкезия о программе "Жилище 2026-2028"
По поручению президента Абхазии Бадры Гунба Кабинетом министров была принята программа "Жилище 2026-2028". 27.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-27T19:17+0300
Финансирование, рассчитанной на три года программы "Жилище", было увеличено с 60 до 80 миллионов рублей, уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия. При этом критерии и условия участия остались прежними. В приоритете инвалиды Отечественной войны народа Абхазии I группы, инвалиды с детства или же семьи, у которых на иждивении инвалид, семьи, воспитывающие пятерых и более детей, круглые сироты. Также заявление могут подать семьи защитников страны, погибших в годы войны с Грузией, и семьи с тремя и более детьми. Максимальная выплата на одного заявителя также увеличена с 1,2 миллионов рублей до до 1,7 миллиона рублей.
