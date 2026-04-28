Честный диалог: представители абхазских и российских СМИ обсудили пути сотрудничества
19:51 28.04.2026 (обновлено: 20:01 28.04.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукКруглый стол в Государственном музее боевой славы им. В. Г. Ардзинба "Россия – Абхазия. Честный диалог"
Круглый стол "Россия - Абхазия. Честный диалог" с участием представителей СМИ двух стран состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
Сотрудничество с историей
До начала круглого стола участники возложили цветы к мемориальной доске фотокорреспонденту ТАСС Андрею Соловьеву, который погиб в день освобождения Сухума от грузинских захватчиков – 27 сентября 1993 года.
Памятная церемония возложения цветов также состоялась в Парке Славы.
Для участия в мероприятии, организованном Союзом журналистов Абхазии, в республику приехали представители российских средств массовой информации и заместитель председателя Союза журналистов России Тимур Шафир.
Открывая круглый стол, гендиректор "Апснымедиа" и модератор Роберт Джопуа сказал, что встреча организована для того, чтобы обсудить темы, которые представляют общий интерес, что позволит укреплять взаимодействие абхазских и российских СМИ.
Затем он передал слово председателю СЖА Руслану Хашиг, который рассказал об истории сотрудничества СМИ двух стран. Он напомнил о важной роли работы российских журналистов, а также собкоров в республике в период Отечественной войны 1992-1993 годов, поскольку их работа позволяла донести до мировой общественности позицию Абхазии.
Актуальность сотрудничества не утрачена и сегодня, когда есть необходимость продвигать интересы республики. Хашиг выразил уверенность в том, что существующий потенциал нужно направить на улучшение инвестиционной и туристической привлекательности страны. Делать это можно публикуя информацию об Абхазии на различных российских ресурсах.
"Я убежденный сторонник работы российских федеральных изданий как электронных, так и печатных, чтобы активно продвигать одно из самых важных направлений межгосударственной повестки - инвестиционную привлекательность Абхазии и развитие туристической сферы", - подчеркнул он.
Зампредседателя Союза журналистов России Тимур Шафир в свою очередь отметил уникальность абхазской журналистики, так как она в том числе формировалась тяжелые военные и послевоенные годы. Он поддержал мысль о том, чтобы совместно работать над улучшением привлекательности республики.
Кроме того, СЖР выступил с конкретными предложениями по сотрудничеству с абхазскими коллегами.
"Первое - это предложение по проведению в Абхазии обучающего интенсива для местных журналистов с привлечением ведущих российских спикеров в том числе по медиа-технологиям", - сказал он.
Второе предложение - налаживание регулярного обучения абхазских журналистов на базе образовательного центра СЖР. Третье - проведение конкурса двух союзов под предварительным названием "Россия глазами Абхазии. Абхазия глазами России".
"Этот конкурс может быть каждый год тематическим. В один год он может быть посвящен культуре, в другой - медицине, в третий - инновациям, туризму", - заявил он.
На круглого столе также выступил заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин. Он обратил внимание на то, что сотрудничество СМИ двух стран в последние годы приобрело более системный характер.
Он предложил Абхазии принять участие в программе контент-партнерства, а также выделить на материалы про республику четыре полосы в газете.
Говоря о реализации проектов, связанных с Абхазией, Руслан Хашиг отметил важность соблюдения местного законодательства в вопросах создания и распространения контента.
Глава Союза журналистов подчеркнул, что материалы об Абхазии должны готовиться в республике, а не за пределами страны.
Андрей Першин сказал, что редакция газеты готова привлекать к написанию статей абхазских журналистов.
Работа российских СМИ в Абхазии
Руслан Хашиг отметил, что деятельность корпунктов, в которых работают журналисты из Абхазии – самый эффективный путь оперативного и объективного освещения событий.
"В этой части не могу не отметить работу Sputnik Абхазия. При этом хочу поставить вопрос – мог бы Sputnik Абхазия быть таким успешным, если бы журналисты не работали в Абхазии? Поэтому я активно поддерживаю и пытаюсь продвигать сотрудничество с российскими федеральными каналами, чтобы они здесь могли открывать корпункты", - подчеркнул он.
От имени Союза журналистов Хашиг предложил российским коллегам организационную помощь в открытии корпунктов. Для этого можно организовать конкурсы среди абхазских журналистов, по итогам которых российские СМИ могли бы брать на работу корреспондентов.
Говоря о взаимодействии с российскими СМИ руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба подчеркнул, что в стране всегда рады коллегам из России. В пример он привел прошедший в апреле Международный экономический форум в Сухуме, где представители госструктур и сами абхазские журналисты охотно общались с сотрудниками российских СМИ.
"Это абсолютно доброжелательные отношения и только помощь. Здесь нет борьбы за читателя, борьбы за эксклюзив. У каждого есть что-то свое, свои успехи и мы готовы радоваться и поддерживать", - отметил он.
Руслан Бганба также выразил уверенность в том, что работа СМИ России на территории республики внесет вклад в развитие рынка средств массовой информации.
В завершение круглого стола участники выразили готовность укреплять связи журналистского сообщества Абхазии и России и продвигать проекты, которые направлены на развитие СМИ двух стран.