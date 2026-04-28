Честный диалог: представители абхазских и российских СМИ обсудили пути сотрудничества

Круглый стол "Россия - Абхазия. Честный диалог" с участием представителей СМИ двух стран состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.

2026-04-28T19:51+0300

SputnikСотрудничество с историейДо начала круглого стола участники возложили цветы к мемориальной доске фотокорреспонденту ТАСС Андрею Соловьеву, который погиб в день освобождения Сухума от грузинских захватчиков – 27 сентября 1993 года. Памятная церемония возложения цветов также состоялась в Парке Славы.Для участия в мероприятии, организованном Союзом журналистов Абхазии, в республику приехали представители российских средств массовой информации и заместитель председателя Союза журналистов России Тимур Шафир.Затем он передал слово председателю СЖА Руслану Хашиг, который рассказал об истории сотрудничества СМИ двух стран. Он напомнил о важной роли работы российских журналистов, а также собкоров в республике в период Отечественной войны 1992-1993 годов, поскольку их работа позволяла донести до мировой общественности позицию Абхазии.Актуальность сотрудничества не утрачена и сегодня, когда есть необходимость продвигать интересы республики. Хашиг выразил уверенность в том, что существующий потенциал нужно направить на улучшение инвестиционной и туристической привлекательности страны. Делать это можно публикуя информацию об Абхазии на различных российских ресурсах."Я убежденный сторонник работы российских федеральных изданий как электронных, так и печатных, чтобы активно продвигать одно из самых важных направлений межгосударственной повестки - инвестиционную привлекательность Абхазии и развитие туристической сферы", - подчеркнул он.Зампредседателя Союза журналистов России Тимур Шафир в свою очередь отметил уникальность абхазской журналистики, так как она в том числе формировалась тяжелые военные и послевоенные годы. Он поддержал мысль о том, чтобы совместно работать над улучшением привлекательности республики.Кроме того, СЖР выступил с конкретными предложениями по сотрудничеству с абхазскими коллегами."Первое - это предложение по проведению в Абхазии обучающего интенсива для местных журналистов с привлечением ведущих российских спикеров в том числе по медиа-технологиям", - сказал он.Второе предложение - налаживание регулярного обучения абхазских журналистов на базе образовательного центра СЖР. Третье - проведение конкурса двух союзов под предварительным названием "Россия глазами Абхазии. Абхазия глазами России".На круглого столе также выступил заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин. Он обратил внимание на то, что сотрудничество СМИ двух стран в последние годы приобрело более системный характер.Он предложил Абхазии принять участие в программе контент-партнерства, а также выделить на материалы про республику четыре полосы в газете.Говоря о реализации проектов, связанных с Абхазией, Руслан Хашиг отметил важность соблюдения местного законодательства в вопросах создания и распространения контента. Глава Союза журналистов подчеркнул, что материалы об Абхазии должны готовиться в республике, а не за пределами страны. Андрей Першин сказал, что редакция газеты готова привлекать к написанию статей абхазских журналистов.Работа российских СМИ в АбхазииРуслан Хашиг отметил, что деятельность корпунктов, в которых работают журналисты из Абхазии – самый эффективный путь оперативного и объективного освещения событий.От имени Союза журналистов Хашиг предложил российским коллегам организационную помощь в открытии корпунктов. Для этого можно организовать конкурсы среди абхазских журналистов, по итогам которых российские СМИ могли бы брать на работу корреспондентов.Говоря о взаимодействии с российскими СМИ руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба подчеркнул, что в стране всегда рады коллегам из России. В пример он привел прошедший в апреле Международный экономический форум в Сухуме, где представители госструктур и сами абхазские журналисты охотно общались с сотрудниками российских СМИ."Это абсолютно доброжелательные отношения и только помощь. Здесь нет борьбы за читателя, борьбы за эксклюзив. У каждого есть что-то свое, свои успехи и мы готовы радоваться и поддерживать", - отметил он.Руслан Бганба также выразил уверенность в том, что работа СМИ России на территории республики внесет вклад в развитие рынка средств массовой информации.В завершение круглого стола участники выразили готовность укреплять связи журналистского сообщества Абхазии и России и продвигать проекты, которые направлены на развитие СМИ двух стран.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

