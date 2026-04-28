Честный диалог: представители абхазских и российских СМИ обсудили пути сотрудничества

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа бызшәа арҵаҩцәа рфорум хыркәшоуп: алахәцәа рцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҳәса рфорум мҩаԥган Аҟәа. Алахәыла лгәаанагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Паркинг по правилам: решение Горсобрания Сухума о создании автостоянок
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Когда в Абхазии откроется инклюзивный семейный лагерь?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арра маҵзурахьы ааԥынтәи ааԥхьара ацашьа: Очамчыра араион арратә комиссар ицәажәара
18:04
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа бызшәа арҵаҩцәа рфорум хыркәшоуп: алахәцәа рцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Форум деловых женщин "Абхазия -2026". Разговор с предпринимателем Софией Бигвава
18:34
11 мин
Радио
40 лет "Чернобыль" звучит, как трагедия. О чем вспоминает ликвидатор из Абхазии?
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арра маҵзурахьы ааԥынтәи ааԥхьара ацашьа: Очамчыра араион арратә комиссар ицәажәара
21:04
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа бызшәа арҵаҩцәа рфорум хыркәшоуп: алахәцәа рцәажәара
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Форум деловых женщин "Абхазия -2026". Разговор с предпринимателем Софией Бигвава
21:34
11 мин
Радио
40 лет "Чернобыль" звучит, как трагедия. О чем вспоминает ликвидатор из Абхазии?
21:45
14 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иаԥшәымадоу алақәа аҳҭнықалақь аҿы: Аҟәа ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ахәаҷақәа рҟынтә ахәшәтәра аус Гәдоуҭа: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ихҳәаа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Алаф ашҭа" ақыҭақәа рҿы: апроект ҳалацәажәоит
13:34
12 мин
Аиҿцәажәара
Ақьаӷьариара адемографиа азҵаара аӡбараҿы: аиҿцәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Горнолыжный курорт: новый этап развития туризма в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Иллюзорный проект: ученый о поставках воды из Абхазии в Африку
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ агастрольқәа реихшьаала: Џьамбул Жорданиа иҿцәажәара
18:03
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ахәаҷақәа рҟынтә ахәшәтәра аус Гәдоуҭа: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ихҳәаа
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Поиск информации о погибших в ОВНА: работа научного центра Минобороны
18:34
15 мин
Турбаза
Горнолыжный курорт: новый этап развития туризма в Абхазии
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ агастрольқәа реихшьаала: Џьамбул Жорданиа иҿцәажәара
21:03
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ахәаҷақәа рҟынтә ахәшәтәра аус Гәдоуҭа: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ихҳәаа
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Поиск информации о погибших в ОВНА: работа научного центра Минобороны
21:34
15 мин
Турбаза
Горнолыжный курорт: новый этап развития туризма в Абхазии
21:49
10 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260428/chestnyy-dialog-predstaviteli-abkhazskikh-i-rossiyskikh-smi-obsudili-puti-sotrudnichestva-1062661447.html
Честный диалог: представители абхазских и российских СМИ обсудили пути сотрудничества
Честный диалог: представители абхазских и российских СМИ обсудили пути сотрудничества
Круглый стол "Россия - Абхазия. Честный диалог" с участием представителей СМИ двух стран состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. 28.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-28T19:51+0300
2026-04-28T20:01+0300
в абхазии
абхазия
сми
новости
журналистика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/1c/1062644076_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_203980ec8d9498e9e76aabd51adc7ecb.jpg
https://sputnik-abkhazia.ru/20260428/1062656086.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251228/1060112465.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/1c/1062644076_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4aed4d0607747e15be66a1637041ab56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, сми, новости, журналистика
абхазия, сми, новости, журналистика

Честный диалог: представители абхазских и российских СМИ обсудили пути сотрудничества

© Sputnik / Томас Тхайцук — Круглый стол в Государственном музее боевой славы им. В. Г. Ардзинба "Россия – Абхазия. Честный диалог"
Круглый стол в Государственном музее боевой славы им. В. Г. Ардзинба Россия – Абхазия. Честный диалог - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Круглый стол "Россия - Абхазия. Честный диалог" с участием представителей СМИ двух стран состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
Sputnik

Сотрудничество с историей

До начала круглого стола участники возложили цветы к мемориальной доске фотокорреспонденту ТАСС Андрею Соловьеву, который погиб в день освобождения Сухума от грузинских захватчиков – 27 сентября 1993 года.
Памятная церемония возложения цветов также состоялась в Парке Славы.
Для участия в мероприятии, организованном Союзом журналистов Абхазии, в республику приехали представители российских средств массовой информации и заместитель председателя Союза журналистов России Тимур Шафир.
Открывая круглый стол, гендиректор "Апснымедиа" и модератор Роберт Джопуа сказал, что встреча организована для того, чтобы обсудить темы, которые представляют общий интерес, что позволит укреплять взаимодействие абхазских и российских СМИ.
Затем он передал слово председателю СЖА Руслану Хашиг, который рассказал об истории сотрудничества СМИ двух стран. Он напомнил о важной роли работы российских журналистов, а также собкоров в республике в период Отечественной войны 1992-1993 годов, поскольку их работа позволяла донести до мировой общественности позицию Абхазии.
Актуальность сотрудничества не утрачена и сегодня, когда есть необходимость продвигать интересы республики. Хашиг выразил уверенность в том, что существующий потенциал нужно направить на улучшение инвестиционной и туристической привлекательности страны. Делать это можно публикуя информацию об Абхазии на различных российских ресурсах.
"Я убежденный сторонник работы российских федеральных изданий как электронных, так и печатных, чтобы активно продвигать одно из самых важных направлений межгосударственной повестки - инвестиционную привлекательность Абхазии и развитие туристической сферы", - подчеркнул он.
Зампредседателя Союза журналистов России Тимур Шафир в свою очередь отметил уникальность абхазской журналистики, так как она в том числе формировалась тяжелые военные и послевоенные годы. Он поддержал мысль о том, чтобы совместно работать над улучшением привлекательности республики.
Кроме того, СЖР выступил с конкретными предложениями по сотрудничеству с абхазскими коллегами.
"Первое - это предложение по проведению в Абхазии обучающего интенсива для местных журналистов с привлечением ведущих российских спикеров в том числе по медиа-технологиям", - сказал он.
Второе предложение - налаживание регулярного обучения абхазских журналистов на базе образовательного центра СЖР. Третье - проведение конкурса двух союзов под предварительным названием "Россия глазами Абхазии. Абхазия глазами России".
"Этот конкурс может быть каждый год тематическим. В один год он может быть посвящен культуре, в другой - медицине, в третий - инновациям, туризму", - заявил он.
На круглого столе также выступил заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин. Он обратил внимание на то, что сотрудничество СМИ двух стран в последние годы приобрело более системный характер.
Он предложил Абхазии принять участие в программе контент-партнерства, а также выделить на материалы про республику четыре полосы в газете.
Говоря о реализации проектов, связанных с Абхазией, Руслан Хашиг отметил важность соблюдения местного законодательства в вопросах создания и распространения контента.
Глава Союза журналистов подчеркнул, что материалы об Абхазии должны готовиться в республике, а не за пределами страны.
Андрей Першин сказал, что редакция газеты готова привлекать к написанию статей абхазских журналистов.

Работа российских СМИ в Абхазии

Руслан Хашиг отметил, что деятельность корпунктов, в которых работают журналисты из Абхазии – самый эффективный путь оперативного и объективного освещения событий.
"В этой части не могу не отметить работу Sputnik Абхазия. При этом хочу поставить вопрос – мог бы Sputnik Абхазия быть таким успешным, если бы журналисты не работали в Абхазии? Поэтому я активно поддерживаю и пытаюсь продвигать сотрудничество с российскими федеральными каналами, чтобы они здесь могли открывать корпункты", - подчеркнул он.
От имени Союза журналистов Хашиг предложил российским коллегам организационную помощь в открытии корпунктов. Для этого можно организовать конкурсы среди абхазских журналистов, по итогам которых российские СМИ могли бы брать на работу корреспондентов.
Говоря о взаимодействии с российскими СМИ руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба подчеркнул, что в стране всегда рады коллегам из России. В пример он привел прошедший в апреле Международный экономический форум в Сухуме, где представители госструктур и сами абхазские журналисты охотно общались с сотрудниками российских СМИ.
"Это абсолютно доброжелательные отношения и только помощь. Здесь нет борьбы за читателя, борьбы за эксклюзив. У каждого есть что-то свое, свои успехи и мы готовы радоваться и поддерживать", - отметил он.
Руслан Бганба также выразил уверенность в том, что работа СМИ России на территории республики внесет вклад в развитие рынка средств массовой информации.
В завершение круглого стола участники выразили готовность укреплять связи журналистского сообщества Абхазии и России и продвигать проекты, которые направлены на развитие СМИ двух стран.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0