Украина – НАТО: точка невозврата

Рост прямой технологической вовлеченности европейских стран НАТО в войну на украинском ТВД вынуждает Москву применять "шоковые инструменты", пишет военный... 28.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-28T19:30+0300

Рост прямой технологической вовлеченности европейских стран НАТО в войну на украинском ТВД вынуждает Москву применять "шоковые инструменты", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Растет интенсивность российских высокоточных ударов по объектам противника на всей территории Украины. Так, 26 апреля нанесено поражение базам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, объектам используемым ВСУ транспортной и энергетической инфраструктуры – в 140 районах. Группировки войск "Запад", "Южная", "Север" и "Восток" за минувшие сутки уничтожили 112 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Российские средства ПВО 26 апреля сбили 530 БПЛА самолетного типа, запущенных с территории Украины. Много. Уничтожили больше только 7 марта – 637 аналогичных дронов ВСУ.В Севастополе в ночь на воскресенье сбили 71 беспилотник, и все же повреждения получили более 200 гражданских объектов. Дроны ВСУ несли взрывчатку с металлическими шариками для увеличения зоны поражения. Днем ранее БПЛА противника долетели до Урала. Почему российские дальнобойные удары еще не закрыли тему массового производства и активного применения дронов ВСУ? Потому что "украинский ВПК" работает на территории восьми европейских стран – Минобороны РФ 15 апреля опубликовало список адресов. Проблема неуязвимости такого прокси-производства сама собой не исчезнет.Для компенсации многомиллионных потерь живой силы, и хронических неудач украинской армии на фронте необходимы тысячи БПЛА. В апреле НАТО и ЕС заметно активизировали военную поддержку киевского режима. Европейские поставки растут и вследствие безнаказанности.Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне и председатель Военного комитета ЕС Шон Клэнси 21-24 апреля встретились в Киеве с политическим и военным руководством, поучаствовали в форуме безопасности. Разумеется, в интересы европейских военачальников не входят прочный мир и реальная безопасность на Украине. А Россия для них – смертельный враг.Руководители НАТО и Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе 23 апреля обозначили курс на "более последовательную и скоординированную поддержку Украины". Имея ввиду долгосрочную военную поддержку. Здесь важны не столько слова и намерения, сколько реальные цифры и факты, финансирование войны и оружейные поставки Киеву.С миру по нитке – Украине саванБельгийские власти намерены поставить бандеровцам 15 самоходных зенитных установок Gepard – в рамках пакета военной помощи в размере 1 млрд евро, одобренного в апреле. Машины выпущены в 1970-х годах, сняты с вооружения более 25 лет назад. Модернизацией башенных систем Украина займется самостоятельно. Германия ранее поставила ВСУ десятки аналогичных "Гепардов". "С миру по нитке – голому рубаха"?Венгрия 22 апреля отказалась от противодействия предоставлению Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро для военной помощи киевскому режиму в борьбе с Россией. Это не прорыв, ведь европейские страны поддерживают киевских марионеток множеством программ, инициатив, механизмов: PURL, NSATU, JATEC, CAP, NRU, совет Украина – НАТО. Военная миссия ЕС обучила 90 тысяч украинских солдат.По данным американского журнала Military Watch, в апреле Лондон перебросил истребители Eurofighter "для защиты воздушного пространства Украины с передовых баз в Румынии". При этом британское минобороны "впервые разрешило… истребителям Eurofighter сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Украины". Именно так – Russian aircraft. Это "расширение прямого участия Британии в войне с Россией". Правда, специалисты сомневаются в целесообразности применения Eurofighter против российских войск – королевские истребители оснащены устаревшим более десяти лет назад радаром. А британское минобороны слишком оперативно опровергло сообщение Румынии о том, что два "Еврофайтера" утром 25 апреля сбили российские беспилотники в небе над Украиной.Франция в начале апреля перебросила истребители Rafale на литовскую авиабазу Шяуляй – в 130 км от российской границы, и возглавила натовскую миссию патрулирования воздушного пространства над Балтикой. Сегодня Франция и Польша готовятся к совместным военным учениям в Балтийском регионе – для отработки ударов по России и Беларуси. При этом Франция размещает в Польше истребители Rafale, оснащенные тактическим ядерным оружием. В Евросоюзе надеются, что Париж поделится своим ядерным арсеналом, и тогда члены ЕС получат "возможность наносить ядерные удары независимо от Вашингтона".Весеннее обострение коснулось даже МИД Эстонии. Глава дипломатического ведомства Маргус Цахкна сегодня заявил: "Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль". Похоже, Европа 15 апреля не услышала предупреждения Минобороны РФ.Издание Economist констатировало: "Евросоюз переживает беспрецедентную милитаризацию и стремительно избавляется от имиджа пацифиста". Очевидно, Европа прошла точку невозврата, и Москве пора готовить "шоковые инструменты", в сложившейся реальности иного выбора нет.Известный российский мыслитель, экономист и политолог Сергей Караганов, которого на Западе называют "теневым стратегом Путина", считает, что вести диалог с безумными европейскими лидерами бессмысленно, а европейскую поддержку Украины можно остановить только локальным применением ядерного оружия. Караганов 17 апреля напомнил: "Европа – исчадие всех бед человечества", и предложил принять тяжелое решение – "жестко остановить Европу", которая обезумела в очередной раз. "Если ее не остановить, будет большая война, которая все равно приведет к уничтожению Европы. Логика безупречна, ведь нерешенные проблемы проецируются в будущее.В Кремле 26 апреля отметили нервную реакцию Киева на успехи российских войск в зоне СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения". В переводе с дипломатического: если противник не сдается, его уничтожают. Да, хотелось бы сделать это без применения ядерного оружия. Стратегическое долготерпение России на исходе, а историю пишут не "красными линиями".

https://sputnik-abkhazia.ru/20260428/1062650990.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260423/rossiyskie-tu-22-i-su-35-nad-baltikoy-razognali-illyuzii-nato-1062539125.html

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

