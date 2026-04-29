Эффективность и популярность: как прошел соцопрос о деятельности "Команды Абхазии"

Абхазский Госуниверситет и Московский Госуниверситет провели совместный соцопрос о деятельности АНО "Команда Абхазии". 29.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-29T17:02+0300

О том, что выяснили специалисты АГУ и МГУ в беседе с респондентами по теме деятельности "Команды Абхазии", какие проекты конкурса они назвали наиболее успешными, что мотивирует участников конкурса и кто основная целевая аудитория проекта, в интервью радио Sputnik рассказала доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь.Социологический центр АГУ и МГУ провел опрос о деятельности "Команды Абхазии". Его итогами в беседе с ведущим радио Sputnik поделилась доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь.Согласно результатам, основная целевая аудитория проекта — это молодежь, так как у людей старшего возраста нет свободного времени и, часто, желания активно участвовать в конкурсе.Соцопрос также показал, что о конкурсе управленцев в большей степени информированы и благожелательно относятся к нему люди с высшим образованием и с более высоким материальным достатком.Филь отметила, что не стоит ограничиваться этой частью населения страны, нужно расширять аудиторию, больше вовлекать сельскую молодежь и жителей районных центров.К 24 апреля было подано более 300 заявок. Наибольшую долю составляют представители государственной службы — 19,5%. Также конкурс привлекает работников сферы образования (5,5%), юриспруденции (5,2%) и туризма, гостиничного бизнеса и ресторанной сферы (5%).Кроме того, в списке представители IT-сектора, банковской сферы, специалисты в области администрирования, сферы безопасности и службы охраны.Прием заявок начался 16 апреля и продлится до 1 июля. В июле и августе пройдут два блока дистанционного тестирования, а в сентябре-октябре — очные мероприятия.

