Никто не забыт: Бебия и Сабекия о сборе информации о погибших добровольцах
По поручению руководства Абхазии и Министерства обороны ведется сбор информации о погибших добровольцах из республик Северного Кавказа и Краснодарском...
По поручению руководства Абхазии и Министерства обороны ведется сбор информации о погибших добровольцах из республик Северного Кавказа и Краснодарском крае.
Этой работой занимаются руководитель научно-исследовательского отдела Минобороны Абхазии, журналист Екатерина Бебия и сотрудник отдела Хибла Сабекия, которые накануне посетили Адыгею, КЧР и Краснодарский край.
По их словам, планируется выпуск трехтомника о всех павших бойцах в Отечественной войне народа Абхазии.
Во время поездки Бебия и Сабекия встретились с добровольцами, с семьями погибших и коллегами, уточнив биографические данные бойцов и обстоятельства их гибели