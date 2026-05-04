https://sputnik-abkhazia.ru/20260504/abkhaziya-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-v-mae-1062741931.html
Абхазия вошла в десятку популярных направлений отдыха у россиян в мае
Абхазия вошла в десятку популярных направлений отдыха у россиян в мае
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Доля Абхазии в общих продажах туров на май составила в этом году 4%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 04.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-04T11:02+0300
2026-05-04T11:02+0300
2026-05-04T11:02+0300
в абхазии
туристы
абхазия
россия
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054511408_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_24fc67d84030468d34fae934e4c2bec2.jpg
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Доля Абхазии в общих продажах туров на май составила в этом году 4%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Республика уступила шестую строчку в десятке самых популярных направлений для отдыха у россиян Китаю, доля которого выросла с 2,5% до 5,5% в 2026 году. Первое, второе и третье место разделили Турция, Египет и Вьетнам. Впервые в десятку вошла Беларусь.Путешествия внутри самой России оказались лишь на четвертом месте -- с долей 9%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260430/1062693854.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054511408_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_d3113b1b969626eee2827dc36f8103f9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туристы, абхазия, россия, отдых в абхазии
туристы, абхазия, россия, отдых в абхазии
Абхазия вошла в десятку популярных направлений отдыха у россиян в мае
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Доля Абхазии в общих продажах туров на май составила в этом году 4%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Республика уступила шестую строчку в десятке самых популярных направлений для отдыха у россиян Китаю, доля которого выросла с 2,5% до 5,5% в 2026 году.
Первое, второе и третье место разделили Турция, Египет и Вьетнам. Впервые в десятку вошла Беларусь.
Путешествия внутри самой России оказались лишь на четвертом месте -- с долей 9%.