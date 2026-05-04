https://sputnik-abkhazia.ru/20260504/abkhaziya-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-v-mae-1062741931.html

Абхазия вошла в десятку популярных направлений отдыха у россиян в мае

Абхазия вошла в десятку популярных направлений отдыха у россиян в мае

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Доля Абхазии в общих продажах туров на май составила в этом году 4%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 04.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-04T11:02+0300

2026-05-04T11:02+0300

2026-05-04T11:02+0300

в абхазии

туристы

абхазия

россия

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054511408_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_24fc67d84030468d34fae934e4c2bec2.jpg

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Доля Абхазии в общих продажах туров на май составила в этом году 4%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Республика уступила шестую строчку в десятке самых популярных направлений для отдыха у россиян Китаю, доля которого выросла с 2,5% до 5,5% в 2026 году. Первое, второе и третье место разделили Турция, Египет и Вьетнам. Впервые в десятку вошла Беларусь.Путешествия внутри самой России оказались лишь на четвертом месте -- с долей 9%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260430/1062693854.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туристы, абхазия, россия, отдых в абхазии