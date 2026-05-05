Господдержка малого и среднего бизнеса в Абхазии в 2022-2025 годах
Более 320 млн рублей было выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Абхазии в 2025 году, следует из данных Кабмина. 05.05.2026, Sputnik Абхазия
Более 320 млн рублей было выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Абхазии в 2025 году, следует из данных Кабмина.Из них 126 млн — российская финпомощь.Поддержку получили 265 субъектов, на 89 больше, чем годом ранее. Большая часть средств выделена на проекты в Очамчырском районе, 75,6 млн рублей, меньше всего средств ушло на Галский район — 6,2 млн. По сравнению с 2024 годом господдержка выросла на 261%. По итогам ожидается не только увеличения объема выручки предприятий, но и рост числа занятых на 1,2 тысячи человек.
