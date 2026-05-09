Дмитрий Еник об архивной работе и участии Абхазии в Великой Отечественной
Значительное число жителей Абхазии участвовало в Великой Отечественной войне, и их вклад в общую Победу был весьма весомым. Об этом в интервью радио Sputnik... 09.05.2026, Sputnik Абхазия
По его словам, выходцы из республики не только сражались на фронте, но и активно помогали в тылу. В Абхазии создавали условия для лечения раненых бойцов. Сюда же эвакуировали детей из прифронтовых областей Советского Союза.Дмитрий Еник также подчеркнул, что, несмотря на уничтожение Государственного архива грузинскими захватчиками в годы Отечественной войны народа Абхазии, многие документы уцелели. Сейчас учреждение бережно хранит эти материалы и ведёт работу по их оцифровке.
Дмитрий Еник об архивной работе и участии Абхазии в Великой Отечественной

22:00 09.05.2026 (обновлено: 00:16 11.05.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Значительное число жителей Абхазии участвовало в Великой Отечественной войне, и их вклад в общую Победу был весьма весомым. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заместитель начальника Государственного архивного управления Дмитрий Еник.

По его словам, выходцы из республики не только сражались на фронте, но и активно помогали в тылу. В Абхазии создавали условия для лечения раненых бойцов. Сюда же эвакуировали детей из прифронтовых областей Советского Союза.

Дмитрий Еник также подчеркнул, что, несмотря на уничтожение Государственного архива грузинскими захватчиками в годы Отечественной войны народа Абхазии, многие документы уцелели. Сейчас учреждение бережно хранит эти материалы и ведёт работу по их оцифровке.
