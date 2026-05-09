Габуния о втором этапе "Команды Абхазии": более 780 заявок и интерес взрослой аудитории

Прием заявок на второй этап кадрового проекта "Команда Абхазии" начался 16 апреля и продлится до 1 июля. На сегодняшний день участие подтвердили более 780... 09.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-09T22:30+0300

Многие участники не ограничились регистрацией и активно проходят следующие этапы: заполняют биографические анкеты, пишут эссе и проходят тесты. В июле и августе запланированы два блока дистанционного тестирования, а в сентябре-октябре пройдут очные мероприятия."Это говорит о том, что конкурс — не только про молодежь, а про весь человеческий капитал, кадровый резерв Республики Абхазии", — подчеркнул в эфире радио Sputnik гендиректор "Команды Абхазии" Георгий Габуния, отметив, что конкурс стал больше интересовать взрослое население: госслужащих, ученых и бизнесменов.В этом году организаторы делают акцент на качество, а не на количество. Будет отобрано не менее 50 финалистов, из которых не менее 10 получат поддержку."Президентом поставлена задача не просто выявить талантливых и мотивированных людей, но и познакомить их с передовыми управленческими практиками. После прохождения всех этапов финалисты смогут претендовать на соответствующие должности", — отметил Габуния.

