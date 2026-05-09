Обидное поражение: матч ФК "Апсны" и 2DROTS
Болельщики заполнили обе трибуны стадиона "Динамо" и активно поддерживали игроков.
Перед началом встречи звезды абхазской эстрады исполнили военные песни, затем присутствующие минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Игра получилась тяжелой для ФК "Апсны" и это неудивительно, поскольку гости - самый титулованный клуб в Медиалиге.
Но несмотря на этот фактор и на то, что абхазскому футболисту Георгию Тодуа показали красную карточку в начале матча, абхазские футболисты смотрелись неплохо, создавали моменты у чужих ворот.
За минуту до конца игры, когда уже казалось, что судьба встречи решится в серии пенальти, 2DROTS забил гол после красивой атаки с левого фланга.
До конца матча абхазские футболисты не сумели сравнять счет, команда проиграла 0:1.
Матч третьего тура Медиалиги прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме
Игра между ФК "Апсны" и 2DROTS вызвала огромный интерес среди любителей футбола - трибуны были заполнены
Перед стартовым свистком звезды абхазской эстрады выступили с песнями о войне
Эта игра была интересной и с точки зрения того, что встречались лидеры группы В, команда гостей лидирует в группе, "Апсны" на второй строчке
В начале матча абхазская команда осталась в меньшинстве - судья удалил с поля Георгия Тодуа за грубую игру.
Несмотря на не лучший старт встречи, "Апсны" играла в открытый футбол и создавала опасные моменты у ворот соперника
При этом количество атак 2DROTS было заметно больше. Но грамотная игра в защите ФК "Апсны" не позволяла гостям забить гол
Игра была богата на зрелищную спортивную борьбу
Футболист абхазской команды отдает пас в линию атаки
Игрок "Апсны" играет головой в очередной атаке своей команды
Когда уже казалось, что судьба игры будет решаться в послематчевых пенальти, гости смогли открыть счет
ФК "Апсны" взял челлендж чтобы судья проверил, был ли гол забит по правилам
Повтор момента не выявил нарушения правил. Таким образом "Апсны" уступил в домашней игре 0:1
