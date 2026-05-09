Обидное поражение: матч ФК "Апсны" и 2DROTS
Футбольный матч третьего тура Медиалиги между ФК "Апсны" и 2DROTS собрал большое количество зрителей. Болельщики заполнили обе трибуны стадиона "Динамо" и активно поддерживали игроков. Перед началом встречи звезды абхазской эстрады исполнили военные песни, затем присутствующие минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Игра получилась тяжелой для ФК "Апсны" и это неудивительно, поскольку гости - самый титулованный клуб в Медиалиге. Но несмотря на этот фактор и на то, что абхазскому футболисту Георгию Тодуа показали красную карточку в начале матча, абхазские футболисты смотрелись неплохо, создавали моменты у чужих ворот. За минуту до конца игры, когда уже казалось, что судьба встречи решится в серии пенальти, 2DROTS забил гол после красивой атаки с левого фланга. До конца матча абхазские футболисты не сумели сравнять счет, команда проиграла 0:1.
Обидное поражение: матч ФК "Апсны" и 2DROTS

12:57 09.05.2026 (обновлено: 12:58 09.05.2026)
Футбольный матч третьего тура Медиалиги между ФК "Апсны" и 2DROTS собрал большое количество зрителей.

Болельщики заполнили обе трибуны стадиона "Динамо" и активно поддерживали игроков.

Перед началом встречи звезды абхазской эстрады исполнили военные песни, затем присутствующие минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Игра получилась тяжелой для ФК "Апсны" и это неудивительно, поскольку гости - самый титулованный клуб в Медиалиге.

Но несмотря на этот фактор и на то, что абхазскому футболисту Георгию Тодуа показали красную карточку в начале матча, абхазские футболисты смотрелись неплохо, создавали моменты у чужих ворот.

За минуту до конца игры, когда уже казалось, что судьба встречи решится в серии пенальти, 2DROTS забил гол после красивой атаки с левого фланга.

До конца матча абхазские футболисты не сумели сравнять счет, команда проиграла 0:1.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч третьего тура Медиалиги прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч третьего тура Медиалиги прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра между ФК "Апсны" и 2DROTS вызвала огромный интерес среди любителей футбола - трибуны были заполнены

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра между ФК "Апсны" и 2DROTS вызвала огромный интерес среди любителей футбола - трибуны были заполнены

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед стартовым свистком звезды абхазской эстрады выступили с песнями о войне

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед стартовым свистком звезды абхазской эстрады выступили с песнями о войне

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта игра была интересной и с точки зрения того, что встречались лидеры группы В, команда гостей лидирует в группе, "Апсны" на второй строчке

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта игра была интересной и с точки зрения того, что встречались лидеры группы В, команда гостей лидирует в группе, "Апсны" на второй строчке

© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале матча абхазская команда осталась в меньшинстве - судья удалил с поля Георгия Тодуа за грубую игру.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале матча абхазская команда осталась в меньшинстве - судья удалил с поля Георгия Тодуа за грубую игру.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на не лучший старт встречи, "Апсны" играла в открытый футбол и создавала опасные моменты у ворот соперника

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на не лучший старт встречи, "Апсны" играла в открытый футбол и создавала опасные моменты у ворот соперника

© Sputnik / Томас Тхайцук

При этом количество атак 2DROTS было заметно больше. Но грамотная игра в защите ФК "Апсны" не позволяла гостям забить гол

© Sputnik / Томас Тхайцук

При этом количество атак 2DROTS было заметно больше. Но грамотная игра в защите ФК "Апсны" не позволяла гостям забить гол

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра была богата на зрелищную спортивную борьбу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра была богата на зрелищную спортивную борьбу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист абхазской команды отдает пас в линию атаки

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист абхазской команды отдает пас в линию атаки

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Апсны" играет головой в очередной атаке своей команды

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Апсны" играет головой в очередной атаке своей команды

© Sputnik / Томас Тхайцук

Когда уже казалось, что судьба игры будет решаться в послематчевых пенальти, гости смогли открыть счет

© Sputnik / Томас Тхайцук

Когда уже казалось, что судьба игры будет решаться в послематчевых пенальти, гости смогли открыть счет

© Sputnik / Томас Тхайцук

ФК "Апсны" взял челлендж чтобы судья проверил, был ли гол забит по правилам

© Sputnik / Томас Тхайцук

ФК "Апсны" взял челлендж чтобы судья проверил, был ли гол забит по правилам

© Sputnik / Томас Тхайцук

Повтор момента не выявил нарушения правил. Таким образом "Апсны" уступил в домашней игре 0:1

© Sputnik / Томас Тхайцук

Повтор момента не выявил нарушения правил. Таким образом "Апсны" уступил в домашней игре 0:1

