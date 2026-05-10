Грузооборот морским транспортом в 2025 году в Абхазии

Грузооборот морским транспортом в 2025 году осуществлялся через Очамчырский, Сухумский и Пицундский порты.Наибольшая загруженность зафиксирована в Очамчырском...

Грузооборот морским транспортом в 2025 году осуществлялся через Очамчырский, Сухумский и Пицундский порты.Наибольшая загруженность зафиксирована в Очамчырском порту — 86% от всего объема морского оборота.По информации Кабмина Абхазии, всего по морю было перевезено 1, 028 млн тонн груза. Прирост по отношению к предыдущему году составил 12,7 %. Развивались и пассажирские грузоперевозки. Так, в августе 2025 года было запущено скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" по маршруту Сочи – Сухум – Сочи. Судно осуществляло рейсы один раз в неделю, по пятницам. Всего было выполнено 4 рейса и перевезено 798 пассажиров.

