МВД РФ: празднование Дня Победы прошло в России без правонарушений

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Правонарушений во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в России не... 10.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-10T14:32+0300

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Правонарушений во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в России не допущено, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.Она отметила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,4 тысячи сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности."Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", - сообщила Волк.9 мая в Москве прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

