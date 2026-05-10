МВД РФ: празднование Дня Победы прошло в России без правонарушений
МВД РФ: празднование Дня Победы прошло в России без правонарушений
14:32 10.05.2026 (обновлено: 14:33 10.05.2026) СУХУМ, 10 мая - Sputnik.
Правонарушений во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в России не допущено, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале
Она отметила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,4 тысячи сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.
"Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", - сообщила Волк.
9 мая в Москве прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.