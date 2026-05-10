Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Пешие колонны, техника и "Бессмертные полк": Парад Победы в Абхазии
Пешие колонны, техника и "Бессмертные полк": Парад Победы в Абхазии
День Победы торжественно отмечают в Абхазии, в республике прошел Парад, акция "Бессмертный полк" и прочие праздничные мероприятия. 10.05.2026, Sputnik Абхазия
Парад Победы в честь 9 Мая прошел на площади Свободы в Сухуме. Его принял министр обороны Абхазии Беслан Цвижба.За парадом наблюдали руководство республики во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава, гости и жители Абхазии.Пешим строем прошли 700 человек — служащие Минобороны, ГСО, МВД, МЧС, ГТК, российской военной базы, Погрануправления ФСБ в Абхазии. Были задействованы авиация и военная техника.
11:40 10.05.2026 (обновлено: 11:49 10.05.2026)
День Победы торжественно отмечают в Абхазии, в республике прошел Парад, акция "Бессмертный полк" и прочие праздничные мероприятия.
Парад Победы в честь 9 Мая прошел на площади Свободы в Сухуме. Его принял министр обороны Абхазии Беслан Цвижба.
За парадом наблюдали руководство республики во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава, гости и жители Абхазии.

Пешим строем прошли 700 человек — служащие Минобороны, ГСО, МВД, МЧС, ГТК, российской военной базы, Погрануправления ФСБ в Абхазии. Были задействованы авиация и военная техника.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии праздничными мероприятиями отметили 81-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне.

1/18
Традиционно к празднику в республике состоялся Парад Победы.

2/18
В этом году он прошел на площади у здания бывшего Совета министров Абхазии.

3/18
По площади проехала военная техника Министерства обороны Абхазии.

4/18
Частью парада были пешие учащиеся средних школ Республики, будущие защитники Отечества.

5/18
Парад военной техники был открыт бронированной разведывательной машиной.

6/18
В честь 81 годовщины Победы в Сухуме на площади Свободы прошел парад.

7/18
Гости и жители столицы в военной форме и с флагами пришли на празднование.

8/18
В параде приняла участие авиация ВС Абхазии.

9/18
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы Советского Союза.

10/18
Над площадью Свободы пролетели два истребителя Aero L-39 Albatros Вооруженных сил Абхазии.

11/18
Отряды МЧС Абхазии на Параде в Сухуме.

12/18
Военнослужащие Абхазии стройным маршем прошли по площади Свободы.

13/18
Абхазские военные на Параде Победы.

14/18
В Параде приняли участие и военнослужащие седьмой российской военной базы.

15/18
В Параде участвовало руководство Абхазии во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава.

16/18
Парад на площади Свободы завершился шествием "Бессмертного полка".

17/18
Жители и гости Сухума разных возрастов прошли с портретами своих предков, принимавших участие с сражениях в годы Великой Отечественной войны, тех, кто пал на поле боя, и тех, кому удалось вернуться домой.

18/18
