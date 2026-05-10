Пешие колонны, техника и "Бессмертные полк": Парад Победы в Абхазии
Пешим строем прошли 700 человек — служащие Минобороны, ГСО, МВД, МЧС, ГТК, российской военной базы, Погрануправления ФСБ в Абхазии. Были задействованы авиация и военная техника.
В Абхазии праздничными мероприятиями отметили 81-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно к празднику в республике состоялся Парад Победы.
В этом году он прошел на площади у здания бывшего Совета министров Абхазии.
По площади проехала военная техника Министерства обороны Абхазии.
Частью парада были пешие учащиеся средних школ Республики, будущие защитники Отечества.
Парад военной техники был открыт бронированной разведывательной машиной.
В честь 81 годовщины Победы в Сухуме на площади Свободы прошел парад.
Гости и жители столицы в военной форме и с флагами пришли на празднование.
В параде приняла участие авиация ВС Абхазии.
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы Советского Союза.
Над площадью Свободы пролетели два истребителя Aero L-39 Albatros Вооруженных сил Абхазии.
Отряды МЧС Абхазии на Параде в Сухуме.
Военнослужащие Абхазии стройным маршем прошли по площади Свободы.
Абхазские военные на Параде Победы.
В Параде приняли участие и военнослужащие седьмой российской военной базы.
В Параде участвовало руководство Абхазии во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава.
Парад на площади Свободы завершился шествием "Бессмертного полка".
Жители и гости Сухума разных возрастов прошли с портретами своих предков, принимавших участие с сражениях в годы Великой Отечественной войны, тех, кто пал на поле боя, и тех, кому удалось вернуться домой.
