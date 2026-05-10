https://sputnik-abkhazia.ru/20260510/uchenye-predupredili-o-globalnoy-katastrofe-1062904770.html

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature... 10.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-10T11:30+0300

2026-05-10T11:30+0300

2026-05-10T11:33+0300

новости

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/0a/1062904604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6706df96c189249d43c5e7589ddb5d97.jpg

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, в мире