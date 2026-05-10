https://sputnik-abkhazia.ru/20260510/uchenye-predupredili-o-globalnoy-katastrofe-1062904770.html
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature... 10.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-10T11:30+0300
2026-05-10T11:30+0300
2026-05-10T11:33+0300
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/0a/1062904604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6706df96c189249d43c5e7589ddb5d97.jpg
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/0a/1062904604_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6f76343ec7e4137eab2a85086b52b0ab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
11:30 10.05.2026 (обновлено: 11:33 10.05.2026) СУХУМ, 10 мая - Sputnik.
Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications
.
"Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — сказал изданию Daily Mail один из руководителей работы Цинь Чжоу.
Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.
По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.
Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.