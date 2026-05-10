Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Аиааира Ду амш аҽны Sputnik аефир
13:00
31 мин
Эфир Sputnik 9 Мая
13:30
31 мин
Аиааира Ду амш аҽны Sputnik аефир
18:00
30 мин
Эфир Sputnik 9 мая
18:30
31 мин
Аиааира Ду амш аҽны Sputnik аефир
21:00
30 мин
Эфир Sputnik 9 мая
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260510/uchenye-predupredili-o-globalnoy-katastrofe-1062904770.html
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature... 10.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-10T11:30+0300
2026-05-10T11:33+0300
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/0a/1062904604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6706df96c189249d43c5e7589ddb5d97.jpg
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/0a/1062904604_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6f76343ec7e4137eab2a85086b52b0ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, в мире
новости, в мире

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

11:30 10.05.2026 (обновлено: 11:33 10.05.2026)
© Foto / Алексей КуденкоАйсберг у берегов Антарктиды
Айсберг у берегов Антарктиды - Sputnik Абхазия, 1920, 10.05.2026
© Foto / Алексей Куденко
Подписаться
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.
"Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — сказал изданию Daily Mail один из руководителей работы Цинь Чжоу.
Авторы предупреждают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит.
По словам ученых, пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, поскольку отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на целых 58 метров.
Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0