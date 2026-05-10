Вакцина раздора: как снижение уровня прививок повлиял на рост заболеваемости

На фоне снижения уровня вакцинации наблюдается рост таких вирусных заболеваний как коклюш, ветрянка, скарлатина, корь паратит, — заявила в эфире радио Sputnik... 10.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-10T20:30+0300

На фоне снижения уровня вакцинации наблюдается рост таких вирусных заболеваний как коклюш, ветрянка, скарлатина, корь паратит, — заявила в эфире радио Sputnik педиатр Виктория Тарба.При этом Тарба развеяла миф о том, что вакцина может привести к ментальным расстройствам. По ее словам, прививка не наносит вреда здоровью ребенка, но она может стать триггером заболеваний, которые прячутся в организме и рано или поздно проявились бы."Я своих пациентов никогда не уговариваю. Моя задача как врача — объяснить плюсы и минусы вакцинации. Очень часто на приеме я слышу, что вот, мы боимся вакцинировать, у детей появляются откаты, задержка речевого развития. И, опять же, повторюсь, что за время моей работы, в геометрической прогрессии выросло количество антипрививочников, но также в геометрической прогрессии выросло количество детей с ментальными нарушениями. То есть взаимосвязи между прививкой и проблемами со стороны неврологии у детей ни я, ни мои коллеги увидеть не можем", — подчеркнула Тарба.

