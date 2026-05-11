Представители Абхазии принял участие в приеме к 81-й годовщине Победы в генконсульстве РФ
На мероприятии отметили важность сохранения общей исторической памяти, взаимоподдержки двух стран. 11.05.2026
2026-05-11T15:34+0300
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, депутаты Народного Собрания Рашида Айба, Дмитрий Маршания и Демур Гогия приняли участие в приеме в Генконсульстве России в Стамбуле по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает МИД Абхазии."Прием в Генконсульстве прошел в теплой и искренней атмосфере. В ходе мероприятия была отмечена важность сохранения исторической памяти, духа единства и взаимоподдержки", - говорится в тексте.В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулись домой.
