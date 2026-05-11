Россиянам рассказали, в каких сферах сложнее всего найти работу
В каких-то сферах, например, маркетинге, рекламе и PR, большое значение имеет то, обучен ли человек работе с искусственным интеллектом.
2026-05-11T11:55+0300
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Россиянам в апреле было сложнее всего найти работу в консалтинге, культуре, сфере развлечения и маркетинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании SuperJobПри этом отмечается, что сфера консалтинга всегда была высококонкурентной - в периоды неясной экономической ситуации персонал туда не набирают, проекты сворачивают.Кроме того, с появлением искусственного интеллекта какие-то виды анализа стало делать проще и дешевле. ИИ повлиял и на сферу маркетинга и развлечений - работодателям необходимы специалисты, которые умеют с ним работать, кроме того, нейросети стали сами генерировать массовый контент.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
Россиянам в апреле было сложнее всего найти работу в консалтинге, культуре, сфере развлечения и маркетинге, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные компании SuperJob
"Самый высокий уровень конкуренции в апреле 2026 SuperJob отмечает в сферах: консалтинг и стратегическое развитие, искусство, культура и развлечения, маркетинг, реклама и PR. Здесь количество резюме кратно превышает число вакансий", - говорится в анализе.
При этом отмечается, что сфера консалтинга всегда была высококонкурентной - в периоды неясной экономической ситуации персонал туда не набирают, проекты сворачивают.
Кроме того, с появлением искусственного интеллекта какие-то виды анализа стало делать проще и дешевле.
ИИ повлиял и на сферу маркетинга и развлечений - работодателям необходимы специалисты, которые умеют с ним работать, кроме того, нейросети стали сами генерировать массовый контент.