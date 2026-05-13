Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за 2025 год
17:21 13.05.2026 (обновлено: 17:39 13.05.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип КБР "Ашана".
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за 2025 год.
Учредитель фонда Беслан Шакая отметил, что "Ашана" — это зеркало национальной души, где каждый вклад благотворителя становится мостом к надежде.
"…Мы точно знаем — то добро, что мы делаем сегодня для других, обязательно вернется. Оно вернется здоровьем наших детей, благополучием в наших семьях, и каждой семье, которая протянула руку помощи тому или иному человеку в тот определенный момент, когда эта помощь ему была нужна. Вот в чем глубокий смысл нашей с вами работы", — сказал он.
По словам директора фонда Мактины Джинджолия, в 2025 году на благотворительные счета "Ашаны" поступило более 45 миллионов рублей, они ушли на лечение и помощь 82 тяжелобольным детям. Было проведено 20 благотворительных акций, а на аукционе, который состоялся в ресторане "Лабра", впервые с молотка ушли все лоты.
В 2025 году от акции фонда и МВД Абхазии "Красивые номера" было выручено 7 830 000 рублей. Они были направлены на лечение подопечных фонда и проведение акции "Здоровое поколение".
В рамках акции "Урок добра" на счет фонда поступило более одного миллиона рублей.
"И это все вы, неравнодушные люди, партнеры, люди, которые рядом с нами. Самое главное — это не цифры, а то, как мы их набрали и какому количеству детей мы помогли", — добавила Джинджолия.
