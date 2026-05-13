https://sputnik-abkhazia.ru/20260513/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-raboty-za-2025-god-1062969053.html

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за 2025 год

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за 2025 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за 2025 год.Учредитель фонда Беслан Шакая отметил, что "Ашана" — это... 13.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-13T17:21+0300

2026-05-13T17:21+0300

2026-05-13T17:39+0300

в абхазии

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101731/88/1017318896_0:132:5625:3296_1920x0_80_0_0_3d6f8e5996ea6ef4a340e80fc82fad47.jpg

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за 2025 год.Учредитель фонда Беслан Шакая отметил, что "Ашана" — это зеркало национальной души, где каждый вклад благотворителя становится мостом к надежде. "…Мы точно знаем — то добро, что мы делаем сегодня для других, обязательно вернется. Оно вернется здоровьем наших детей, благополучием в наших семьях, и каждой семье, которая протянула руку помощи тому или иному человеку в тот определенный момент, когда эта помощь ему была нужна. Вот в чем глубокий смысл нашей с вами работы", — сказал он. По словам директора фонда Мактины Джинджолия, в 2025 году на благотворительные счета "Ашаны" поступило более 45 миллионов рублей, они ушли на лечение и помощь 82 тяжелобольным детям. Было проведено 20 благотворительных акций, а на аукционе, который состоялся в ресторане "Лабра", впервые с молотка ушли все лоты. В 2025 году от акции фонда и МВД Абхазии "Красивые номера" было выручено 7 830 000 рублей. Они были направлены на лечение подопечных фонда и проведение акции "Здоровое поколение". В рамках акции "Урок добра" на счет фонда поступило более одного миллиона рублей. "И это все вы, неравнодушные люди, партнеры, люди, которые рядом с нами. Самое главное — это не цифры, а то, как мы их набрали и какому количеству детей мы помогли", — добавила Джинджолия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия