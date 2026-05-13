Минэнерго: сокращение дефицита электроэнергии фиксируется в Абхазии последние три года

2026-05-13T16:53+0300

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Дефицит электроэнергии в Абхазии фиксируется с 2016 года, только последние три года есть динамика по его сокращению, отметил министр энергетики Батал Мушба. В прошлом году для его покрытия был приобретен дополнительный коммерческий переток электроэнергии в России, что позволило пройти зиму без отключений, за исключением аварийных. Сейчас реализуется масштабная программа по обновлению сетей внутриподъездного хозяйства и оснащению абонентов приборами учета, она затронет все города и районы республики. Всего с 1 января 2026 года установлено порядка 32 тысяч приборов учета, обновлены сети и подготовлена вся внутрисетевая инфраструктура на местах, где проводились работы. "Те работы, которые сейчас проводятся, в первую очередь, направлены на улучшение электростанционной инфраструктуры и создание более стабильных условий для работы всей энергосистемы страны. И, естественно, положительный и позитивный эффект будет ощутим каждым гражданином", — отметил министр.

