Министр туризма: нужно работать над повышением уровня сервиса для привлечения туристов
16:27 13.05.2026 (обновлено: 17:37 13.05.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛогуа Астамур
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Необходимо работать над повышением уровня сервиса для привлечения большого количества туристов, отметил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.
По его словам, глубина бронирования отдыха в республике уступает показателям 2025 года. Но, несмотря на то, что прогнозировать итоги сезона 2026 года рано, есть все основания полагать, что он не уступит прошлогоднему, считает министр.
Логуа напомнил, что министерство планирует классифицировать отели, уже работает "Академия гостеприимства", на границе с Россией, в аэропорту и на ж/д станциях будут открыты туристско-информационные центры.
Это делается для того, чтобы предоставить гостям Абхазии информацию о туристических возможностях республики, отметил министр.
"Здесь нам надо найти свой уровень. У нас фантастическая природа, люди едут к нам из-за природы. Но, в тоже время, если мы не будем повышать уровень сервиса и качества, боюсь, что у нас будут определенные проблемы в будущем", — заявил Логуа.
