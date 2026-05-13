Министр туризма: нужно работать над повышением уровня сервиса для привлечения туристов

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аурыс-аԥсуа ҿар рфорум актәи ахәҭа хыркәшоуп Нальчик: алахәцәа рцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада Аиааира апарад иалахәхара, Лада Кавказ агеополитика: аполитолог лыхҳәаа
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Жәлар рпоет Баграт Шьынқәба ифеномен: аҵарауаҩ игәаанагара
13:47
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Перезагрузка туризма: зачем Абхазии единый бренд
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Перезапуск после десятилетия: возвращение "Молодой Абхазии"
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада Аиааира апарад иалахәхара, Лада Кавказ агеополитика: аполитолог лыхҳәаа
18:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Жәлар рпоет Баграт Шьынқәба ифеномен: аҵарауаҩ игәаанагара
18:19
9 мин
Исахьарку ажәа
Б.Шьынқәба иажәеинраала "Кәафҭа шкәакәа"
18:28
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Мост Сухум-Нальчик: итоги молодежного десанта в КБР
18:34
15 мин
Турбаза
Перезагрузка туризма: зачем Абхазии единый бренд
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада Аиааира апарад иалахәхара, Лада Кавказ агеополитика: аполитолог лыхҳәаа
21:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Жәлар рпоет Баграт Шьынқәба ифеномен: аҵарауаҩ игәаанагара
21:19
9 мин
Исахьарку ажәа
Б.Шьынқәба иажәеинраала "Кәафҭа шкәакәа"
21:28
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Мост Сухум-Нальчик: итоги молодежного десанта в КБР
21:34
15 мин
Турбаза
Перезагрузка туризма: зачем Абхазии единый бренд
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны аекономикатә хьыԥшымра: ауаажәларратә палата алахәыла иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аекскурсиамҩаԥгаҩцәа рхыԥхьаӡара еизҳаит: азыҟаҵаратә центр иаунашьҭит даҽа гәыԥк
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҟазара злоу аҿар ралԥшаара: Урыстәыла атеатртә ҵараиурҭа аҭаларазы алшара зхы иазырхәада
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Между туризмом и экологией: влияние антропогенной нагрузки на природу
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Вектор перемен: международный опыт в судах Абхазии
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ҭырқәтәылатәи ҳдиаспореи Аԥснытәи аделегациеи реиԥылара: ахҳәаа
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
"Самохватҟа" аекспедициа: аҳаԥҭҵааҩ иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Реконструкция набережной Сухума: интервью с архитектором
18:34
24 мин
Инструкция по применению
Как выбрать майонез
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ҭырқәтәылатәи ҳдиаспореи Аԥснытәи аделегациеи реиԥылара: ахҳәаа
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
"Самохватҟа" аекспедициа: аҳаԥҭҵааҩ иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Реконструкция набережной Сухума: интервью с архитектором
21:34
24 мин
Инструкция по применению
Как выбрать майонез
21:58
1 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260513/ministr-turizma-nuzhno-rabotat-nad-povysheniem-urovnya-servisa-dlya-privlecheniya-turistov-1062969185.html
Министр туризма: нужно работать над повышением уровня сервиса для привлечения туристов
Министр туризма: нужно работать над повышением уровня сервиса для привлечения туристов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Необходимо работать над повышением уровня сервиса для привлечения большого количества туристов, отметил министр туризма Абхазии... 13.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-13T16:27+0300
2026-05-13T17:37+0300
в абхазии
новости
абхазия
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/01/1062022367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_841b6bb26e6901a20c4e9749e3bd1d84.jpg
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Необходимо работать над повышением уровня сервиса для привлечения большого количества туристов, отметил министр туризма Абхазии Астамур Логуа. По его словам, глубина бронирования отдыха в республике уступает показателям 2025 года. Но, несмотря на то, что прогнозировать итоги сезона 2026 года рано, есть все основания полагать, что он не уступит прошлогоднему, считает министр. Логуа напомнил, что министерство планирует классифицировать отели, уже работает "Академия гостеприимства", на границе с Россией, в аэропорту и на ж/д станциях будут открыты туристско-информационные центры. Это делается для того, чтобы предоставить гостям Абхазии информацию о туристических возможностях республики, отметил министр."Здесь нам надо найти свой уровень. У нас фантастическая природа, люди едут к нам из-за природы. Но, в тоже время, если мы не будем повышать уровень сервиса и качества, боюсь, что у нас будут определенные проблемы в будущем", — заявил Логуа.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/01/1062022367_125:0:1832:1280_1920x0_80_0_0_c81322e863c92187ac06772f7a3c801b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, туризм
новости, абхазия, туризм

Министр туризма: нужно работать над повышением уровня сервиса для привлечения туристов

16:27 13.05.2026 (обновлено: 17:37 13.05.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛогуа Астамур
Логуа Астамур - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Необходимо работать над повышением уровня сервиса для привлечения большого количества туристов, отметил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

По его словам, глубина бронирования отдыха в республике уступает показателям 2025 года. Но, несмотря на то, что прогнозировать итоги сезона 2026 года рано, есть все основания полагать, что он не уступит прошлогоднему, считает министр.

Логуа напомнил, что министерство планирует классифицировать отели, уже работает "Академия гостеприимства", на границе с Россией, в аэропорту и на ж/д станциях будут открыты туристско-информационные центры.

Это делается для того, чтобы предоставить гостям Абхазии информацию о туристических возможностях республики, отметил министр.

"Здесь нам надо найти свой уровень. У нас фантастическая природа, люди едут к нам из-за природы. Но, в тоже время, если мы не будем повышать уровень сервиса и качества, боюсь, что у нас будут определенные проблемы в будущем", — заявил Логуа.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0