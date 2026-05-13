Пятнадцать горно-пешеходных экскурсоводов подготовлены в Абхазии

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Пятнадцать горно-пешеходных экскурсоводов подготовило Министерство туризма Абхазии к началу летнего курортного сезона.



По словам министра Астамура Логуа, за все послевоенное время в республике было всего девять таких специалистов.



Он отметил, что необходимость подготовки новых кадров обусловлена нарастающим интересом среди туристов в отдыхе и экскурсиях в горной части Абхазии.



"Мы делаем все, чтобы увеличить сезонность, чтобы презентовать нашу страну по-новому. Показать те возможности, которые у нас появляются, локации и маршруты, которые мы создаем по-новому. Люди интересуются не только морем, но и нашей культурой, природой, горами", — подчеркнул министр.



Программу для подготовки горно-пешеходных экскурсоводов по заказу министерства туризма подготовили в АГУ, отметил Логуа.