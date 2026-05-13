Введены ограничения на въезд в Кодорское ущелье
15:30 13.05.2026 (обновлено: 17:35 13.05.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Введены ограничения на въезд в Кодорское ущелье.
Дорога будет открыта каждый день с 12:00 до 13:00 и с 21:00 до 7:00 для всех видов транспорта, сообщила пресс-служба Управления капитального строительства Абхазии.
В остальное время проезд будет закрыт в связи с ремонтом тоннеля.
