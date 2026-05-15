Маленький чемпион: Святослав Емелин и мировой рекорд стояния в планке
Пятилетний мальчик из Абхазии побил мировой рекорд по стоянию в планке.
Святослав Емелин уже год ходит в Республиканскую школу бокса, борьбы и тяжелой атлетики. На предплечьях он выстоял 35 минут.
"Его отец — мой воспитанник, тоже действующий боксер. Он начал приводить Святослава с собой. Я понаблюдал за ним — мальчик проявляет интерес к боксу и физически очень развит. В пятилетнем возрасте это редкость, чтобы ребенок был таким крепким", — рассказал тренер Святослава Альберт Карди-оглы.
Во время гимнастических упражнений он обратил внимание на то, что ребенок может долго стоять в планке.
"В первый раз он простоял где-то минут 15. Мы стоим, может быть, по 5-6 минут с перерывами. Я ему сказал, что так долго не надо, но он оказался принципиальным", — сказал Карди-оглы.
Тренеры решили произвести тестовый замер времени. Святослав простоял более 32 минут.
Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в 2022 году. Тогда москвич Давид Овсепян простоял в планке 31 минуту и 7 секунд.
"То есть, мы его уже перебили. Мы дали запрос в Москву, они сказали, чтобы мы зафиксировали и прислали им. Потом будут решать, приехать сюда или, может, мы отправимся к ним, чтобы зафиксировать официальный международный рекорд", — добавил Альберт Карди-оглы.
