Музей имени Нестора Лакоба откроют к концу осени

Дом-музей был открыт в 1983 году в историческом особняке купца Бостанджогло на улице Лакоба в Сухуме. 15.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-15T00:23+0300

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Музей имени Нестора Лакоба планируют открыть к концу осени, сообщила директор музея Надежда Ашуба.По ее словам, началась оцифровка архивов. Она отметила, что работа ведется по всем стандартам, большой объем материала уже переработан."В этом нам помогает Музей современной истории России. Немало материалов мы нашли в российских архивах, которые будут использованы и переданы в музей", —сказала она.Ашуба обратилась к жителям Абхазии и России с просьбой предоставить музею материалы, относящиеся к дореволюционным годам, 1920-1930 годам периоду репрессий, если такие имеются."Любой материал мы будем рады принять от вас в музей", — подчеркнула она.

