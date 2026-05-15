Первая в этом сезоне "Комета" отправилась из Сочи в Сухум

15.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-15T09:42+0300

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Первая в этом сезоне "Комета" отправилась из Сочи в Сухум."Комета" будет курсировать между городами до октября. Планируется два рейса в неделю, по вторникам и пятницам.Всего на судне имени космонавта Павла Поповича 120 мест. Проект реализуется по поручению президента России, по утвержденной Стратегии развития внутреннего водяного транспорта до 2030 года.Билеты на "Комету" можно приобрести на сайте перевозчика, а также в порту Сухума. Приезжать на посадку нужно за час до отправления, чтобы успеть пройти все формальности.Тестовый рейс судна "Космонавт Павел Попович" состоялся 6 августа 2025 года, "Комета" прибыла в Абхазию впервые за 32 года. Навигация стартовала 30 августа и завершилась 26 сентября, все рейсы прошли практически с полной загрузкой.

абхазия, новости, сухум, сочи