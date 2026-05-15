Российские войска уничтожили 355 дронов над регионами страны за ночь
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников.
2026-05-15T09:45+0300
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 355 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны.Аппараты сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях.Также дроны перехватили в небе над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, Азовским и Каспийским морями.
