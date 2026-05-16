Газовоз взорвался на заправке в Пятигорске
Предварительной причиной называют нарушение техники безопасности. 16.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-16T14:02+0300
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Газовоз взорвался на заправке в Пятигорске, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в своем канале в МАКС.Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Его тушат более 50 человек и восемь единиц техники, они пытаются локализовать пламя и не дать огню перекинуться на соседние дома. Пострадали два человека.
"Хочу всех успокоить - взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности", - написал он.
Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Его тушат более 50 человек и восемь единиц техники, они пытаются локализовать пламя и не дать огню перекинуться на соседние дома.