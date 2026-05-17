Военная спецоперация РФ в Донбассе
Три человека погибли ночью при массированной атаке БПЛА на Московский регион
Всего за ночь силы российской ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе. 17.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-17T11:30+0300
2026-05-17T13:36+0300
Три человека погибли ночью при массированной атаке БПЛА на Московский регион

11:30 17.05.2026 (обновлено: 13:36 17.05.2026)
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Три человека погибли при налете дронов на Химки и Мытищи в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Химки — в результате попадания БпЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Дрон попал в строящийся дом", — написал он на платформе "Макс".

В Дедовске трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир в МЖД. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом. Жертв среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.
Кроме того, в нескольких муниципалитетах под атаку попали инфраструктурные объекты.
Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что украинские боевики пытались нанести удар дронами по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, технологический процесс не нарушен, сказал он.
"По предварительным данным, ранены 12 человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей", — написал он в "Максе".
В Сергиевом Посаде обломками дронов задело четыре частных дома и три машины, сообщила глава округа Оксана Ероханова.
Всего за ночь силы российской ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе.
