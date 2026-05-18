https://sputnik-abkhazia.ru/20260518/detskiy-khoreograficheskiy-ansambl-amtsabz-vystupit-s-solnym-kontsertom-v-moskve-1063084201.html
Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве
Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве
Sputnik Абхазия
"Амцабз" сотрудничает с мастерской российского режиссера, актера, продюсера Никиты Михалкова и выступает в его спектакле "12". 18.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-18T19:03+0300
2026-05-18T19:03+0300
2026-05-18T19:53+0300
в абхазии
новости
абхазия
россия
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102705/78/1027057857_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_d76dad58cacd301d21a0429dea581f7f.jpg
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве 24 мая.Как рассказал Sputnik худрук коллектива Лаша Марыхуба, концерт состоится в стенах Национального исследовательского технологического университета МИСИС в 18:00."Будет два полноценных отделения. Ансамбль представит 14 номеров. В нашем репертуаре почти все танцы народов Кавказа. Мы ежегодно проводим такие концерты. В этом году на сцену выйдут около 95 детей", — уточнил он."Амцабз" был создан в 2012 году. Идею создания коллектива поддержал руководитель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, который в том числе взял на себя расходы по созданию первых концертных костюмов для детей. Они были выполнены по эскизам Эльвиры Арсалия. Ансамбль состоит из более 100 юных артистов не только абхазской национальности, но также представителей многих других народов Кавказа. "Амцабз" существует за счет родительских взносов. Репетиции проходят два раза в неделю по выходным. Кроме того, "Амцабз" сотрудничает с мастерской российского режиссера, актера, продюсера Никиты Михалкова и выступает в его спектакле "12". Все началось во время съемок одноименной ленты, где Лаша Марыхуба сыграл роль полевого командира и был хореографом заключительной танцевальной сцены. Спустя годы Михалков решил перенести сюжет фильма на театральную сцену.Премьера спектакля "12" прошла в Большом театре в 2001 году. "Амцабз" вместе с театральной труппой объездили десятки городов России, а также СНГ. Ближайшая постановка пройдет в Екатеринбурге 16 июня. Марыхуба также подчеркнул, что Никита Михалков готов привезти этот спектакль в Абхазию, если будет такой запрос от профильных органов республики
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102705/78/1027057857_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_5370ba6057eeb51770172cf64ce4b6ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, россия, культура
новости, абхазия, россия, культура
Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве
19:03 18.05.2026 (обновлено: 19:53 18.05.2026)
"Амцабз" сотрудничает с мастерской российского режиссера, актера, продюсера Никиты Михалкова и выступает в его спектакле "12".
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве 24 мая.
Как рассказал Sputnik худрук коллектива Лаша Марыхуба, концерт состоится в стенах Национального исследовательского технологического университета МИСИС в 18:00.
"Будет два полноценных отделения. Ансамбль представит 14 номеров. В нашем репертуаре почти все танцы народов Кавказа. Мы ежегодно проводим такие концерты. В этом году на сцену выйдут около 95 детей", — уточнил он.
"Амцабз" был создан в 2012 году. Идею создания коллектива поддержал руководитель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, который в том числе взял на себя расходы по созданию первых концертных костюмов для детей. Они были выполнены по эскизам Эльвиры Арсалия.
Ансамбль состоит из более 100 юных артистов не только абхазской национальности, но также представителей многих других народов Кавказа. "Амцабз" существует за счет родительских взносов. Репетиции проходят два раза в неделю по выходным.
"Мы берем всех детей, которые хотят заниматься танцами. Мы понимаем, что, находясь вдали от родины, важно через культуру приблизить их к своей аутентичности, традициям и чтобы они не забывали, откуда их корни", — подчеркнул Марыхуба.
Кроме того, "Амцабз" сотрудничает с мастерской российского режиссера, актера, продюсера Никиты Михалкова и выступает в его спектакле "12".
Все началось во время съемок одноименной ленты, где Лаша Марыхуба сыграл роль полевого командира и был хореографом заключительной танцевальной сцены. Спустя годы Михалков решил перенести сюжет фильма на театральную сцену.
Премьера спектакля "12" прошла в Большом театре в 2001 году. "Амцабз" вместе с театральной труппой объездили десятки городов России, а также СНГ. Ближайшая постановка пройдет в Екатеринбурге 16 июня.
Марыхуба также подчеркнул, что Никита Михалков готов привезти этот спектакль в Абхазию, если будет такой запрос от профильных органов республики