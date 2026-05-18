Амҽыша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны аделегациа Ҭырқәтәылантә ихынҳәит: алахәыла ицәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аҵх амузеи аҿы" акциа мҩаԥысуеит иахьа: Арӡынба ихьӡ зху амузеи аиҳабы лцәажәара
13:33
9 мин
Аиҿцәажәара
Абжьаратә занааҭқәа аҿар иаҳа ирызхьаԥшырц иҟаҵатәи? Аколлеџь аиҳабы лцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Крупная рыба: новый подход к главным налогоплательщикам
14:04
24 мин
Инструкция по применению
Готовим шашлык правильно
14:29
1 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Эхо Нового Афона: духовная музыка в пещере
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
"Аҵх амузеи аҿы" акциа мҩаԥысуеит иахьа: Арӡынба ихьӡ зху амузеи аиҳабы лцәажәара
18:04
9 мин
Аиҿцәажәара
Абжьаратә занааҭқәа аҿар рызхьарԥшра: аколлеџь аиҳабы ицәажәара
18:13
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Кризис текста: о чем молчат молодые писатели Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
"Аҵх амузеи аҿы" акциа мҩаԥысуеит иахьа: Арӡынба ихьӡ зху амузеи аиҳабы лцәажәара
21:04
9 мин
Аиҿцәажәара
Абжьаратә занааҭқәа аҿар рызхьарԥшра: аколлеџь аиҳабы ицәажәара
21:13
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Кризис текста: о чем молчат молодые писатели Абхазии
21:34
26 мин
Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве
19:03 18.05.2026 (обновлено: 19:53 18.05.2026)
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Детский хореографический ансамбль "Амцабз" выступит с сольным концертом в Москве 24 мая.
Как рассказал Sputnik худрук коллектива Лаша Марыхуба, концерт состоится в стенах Национального исследовательского технологического университета МИСИС в 18:00.
"Будет два полноценных отделения. Ансамбль представит 14 номеров. В нашем репертуаре почти все танцы народов Кавказа. Мы ежегодно проводим такие концерты. В этом году на сцену выйдут около 95 детей", — уточнил он.
"Амцабз" был создан в 2012 году. Идею создания коллектива поддержал руководитель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, который в том числе взял на себя расходы по созданию первых концертных костюмов для детей. Они были выполнены по эскизам Эльвиры Арсалия.
Ансамбль состоит из более 100 юных артистов не только абхазской национальности, но также представителей многих других народов Кавказа. "Амцабз" существует за счет родительских взносов. Репетиции проходят два раза в неделю по выходным.
"Мы берем всех детей, которые хотят заниматься танцами. Мы понимаем, что, находясь вдали от родины, важно через культуру приблизить их к своей аутентичности, традициям и чтобы они не забывали, откуда их корни", — подчеркнул Марыхуба.
Кроме того, "Амцабз" сотрудничает с мастерской российского режиссера, актера, продюсера Никиты Михалкова и выступает в его спектакле "12".
Все началось во время съемок одноименной ленты, где Лаша Марыхуба сыграл роль полевого командира и был хореографом заключительной танцевальной сцены. Спустя годы Михалков решил перенести сюжет фильма на театральную сцену.
Премьера спектакля "12" прошла в Большом театре в 2001 году. "Амцабз" вместе с театральной труппой объездили десятки городов России, а также СНГ. Ближайшая постановка пройдет в Екатеринбурге 16 июня.
Марыхуба также подчеркнул, что Никита Михалков готов привезти этот спектакль в Абхазию, если будет такой запрос от профильных органов республики
