Строительство скоростной автотрассы Джубга - Сочи отложено

В конце марта Марат Хуснуллин заявил о приостановке строительстве автотрассы Джубга - Сочи из-за вопросов финансирования. 18.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-18T12:16+0300

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Строительство скоростной автотрассы Джубга - Сочи отложено на 1-2 года, проектирование в этот период времени будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум". Он уточнил, что сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации.При этом, строительство обхода Адлера - одного из этапов будущей автотрассы будет продолжаться "несмотря ни на что", отметил российский вице-премьер."Это восемь километров тоннеля - самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Здесь у нас работа идет, у нас полностью есть проектно-сметная документация, заказаны два больших новых щита в Китае, которые изготовлены и готовятся к отгрузке", - подчеркнул он.В конце марта Хуснуллин заявил о приостановке строительстве автотрассы Джубга - Сочи из-за вопросов финансирования. Тогда он также сообщил, что высокая ключевая ставка в России пока не позволяет начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования.Новая скоростная автомагистраль Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.

