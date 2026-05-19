Помощь без тотального контроля: Гулия и Габуния об управлении по работе с крупным бизнесом
Управление по работе с крупными налогоплательщиками создано не для тотального контроля, а для помощи бизнесу, отметили гости радио Sputnik Абхазия. 19.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-19T23:18+0300
15:00 19.05.2026 (обновлено: 23:18 19.05.2026)
Управление по работе с крупными налогоплательщиками создано не для тотального контроля, а для помощи бизнесу, отметили гости радио Sputnik Абхазия.
Запуск этого управления не привел к увеличению штатного расписания Министерства по налогам и сборам и нагрузке на бюджет. Оно укомплектовано за счет сотрудников, которые были переведены из других подразделений и будет предоставлять бесплатную консультацию бизнесменам.
Крупные предприниматели будут определяться по объему выручки и обороту. В случае юрлиц – более 200 млн. руб., индивидуальные предприниматели – 100 млн. руб.
Критерии эти могут меняться в зависимости от развития экономики.
Окончательный список будет составлен в течение года.
На сегодня в число юридических лиц, занимающихся крупным бизнесом, входят около 150 человек и около 100 – индивидуальные предприниматели.