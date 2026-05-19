Праздник искусства: Куджба о программе Новоафонского фестиваля "Шедевры духовной музыки"



Как уточнил Барас Куджба, программа будет насыщенной и охватит не только музыку. Например, в рамках фестиваля пройдут лектории – Народный артист Абхазии Нодар Чанба прочитает лекцию на тему "Источник абхазской музыкальной культуры – Нартский эпос", журналист Адгур Гунба расскажет о топонимике гор и охотничьих традициях, народный артист Кесоу Хагба выступит с творческим монологом, пройдет выставка художников "Музей Абхазского царства".



В центре культуры и творчества имени Гиви Смыр состоится классический концерт абхазской и мировой музыки.



Куджба также рассказал, что в концерте примет участие созданный в этом году Международной хор Новоафонского фестиваля. В состава коллектива вошли представители пяти стран – Абхазии, России, Китая, Белоруссии, Казахстана.



Также на фестивале выступят лауреат конкурса Чайковского, американский пианист Энджел Вонг и победительница шоу "Голос" Эльмира Караханова.