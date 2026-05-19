https://sputnik-abkhazia.ru/20260519/prazdnik-iskusstva-kudzhba-o-programme-novoafonskogo-festivalya-shedevry-dukhovnoy-muzyki-1063130593.html
Праздник искусства: Куджба о программе Новоафонского фестиваля "Шедевры духовной музыки"
Праздник искусства: Куджба о программе Новоафонского фестиваля "Шедевры духовной музыки"
Sputnik Абхазия
Фестиваль "Шедевры духовной музыки" начнется с концерта в Новоафонской пещере Абхазской государственной капеллы 23 мая. 19.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-19T18:00+0300
2026-05-19T18:00+0300
2026-05-19T23:14+0300
видео
мультимедиа
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/13/1063130650_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9d04d5a9e3837a6a41c44f6c763e08a1.jpg
Как уточнил Барас Куджба, программа будет насыщенной и охватит не только музыку. Например, в рамках фестиваля пройдут лектории – Народный артист Абхазии Нодар Чанба прочитает лекцию на тему "Источник абхазской музыкальной культуры – Нартский эпос", журналист Адгур Гунба расскажет о топонимике гор и охотничьих традициях, народный артист Кесоу Хагба выступит с творческим монологом, пройдет выставка художников "Музей Абхазского царства".В центре культуры и творчества имени Гиви Смыр состоится классический концерт абхазской и мировой музыки.Куджба также рассказал, что в концерте примет участие созданный в этом году Международной хор Новоафонского фестиваля. В состава коллектива вошли представители пяти стран – Абхазии, России, Китая, Белоруссии, Казахстана.Также на фестивале выступят лауреат конкурса Чайковского, американский пианист Энджел Вонг и победительница шоу "Голос" Эльмира Караханова.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/13/1063130650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb6c93a6c8b5f94aca06d8eb76823800.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Праздник искусства: Куджба о программе Новоафонского фестиваля "Шедевры духовной музыки"
18:00 19.05.2026 (обновлено: 23:14 19.05.2026)
Фестиваль "Шедевры духовной музыки" начнется с концерта в Новоафонской пещере Абхазской государственной капеллы 23 мая.
Как уточнил Барас Куджба, программа будет насыщенной и охватит не только музыку. Например, в рамках фестиваля пройдут лектории – Народный артист Абхазии Нодар Чанба прочитает лекцию на тему "Источник абхазской музыкальной культуры – Нартский эпос", журналист Адгур Гунба расскажет о топонимике гор и охотничьих традициях, народный артист Кесоу Хагба выступит с творческим монологом, пройдет выставка художников "Музей Абхазского царства".
В центре культуры и творчества имени Гиви Смыр состоится классический концерт абхазской и мировой музыки.
Куджба также рассказал, что в концерте примет участие созданный в этом году Международной хор Новоафонского фестиваля. В состава коллектива вошли представители пяти стран – Абхазии, России, Китая, Белоруссии, Казахстана.
Также на фестивале выступят лауреат конкурса Чайковского, американский пианист Энджел Вонг и победительница шоу "Голос" Эльмира Караханова.