Премьера спектакля "Мария Стюарт" состоится в Абхазском театре
Пьеса Фридриха Шиллера "Мария Стюарт" 1800 года — это психологическая драма о трагическом противостоянии двух великих королев: королевы Шотландии Марии Стюарт... 19.05.2026, Sputnik Абхазия
Пьеса Фридриха Шиллера "Мария Стюарт" 1800 года — это психологическая драма о трагическом противостоянии двух великих королев: королевы Шотландии Марии Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Она поднимает вечные вопросы природы власти, женской гордости, долга и свободы.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Премьера спектакля "Мария Стюарт" по пьесе Фридриха Шиллера состоится в Абхазском театре 26 и 27 мая.
Режиссер постановки — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.
"Как у каждого режиссера, у меня есть своя папка, где годами собираю материал и по стечениям обстоятельств, я раскладываю материал. На сегодняшний день есть ряд пьес на ближайшие пять лет, в этой папке даже со студенческих пор, пьеса "Мария Стюарт". Наконец этот период настал, когда Абхазский театр, я, мы готовы поработать над этой пьесой.
Отвечая на вопрос, почему ей нравится эта пьеса, она отметила, в мире очень мало пьес, женских пьес, с этой точки зрения очень интересно исследовать этот материал.
"У меня есть ряд спектаклей из этой категории, в их числе "Дом Бернарды Альбы" (Ф.Г. Лорка), "Эшелон" (М. Рощзин). Поскольку в Абхазском театре очень сильная мужская труппа, но и женская ничем не уступает, есть кому играть. Было интересно героизировать не мужские персонажи, а женские", - заметила она.
Пьеса представляет собой творческий интерес в виду столкновения двух равноправных личностей женщин, считает Аргун.
"Как исследовать психологизм этих, известных всему миру женщин - королева Англии Елизавета, королева Шотландии Мария Стюарт, которая могла бы претендовать на английский трон, но всплывают ряд проблем. Это столкновение и политиков, и двух религий - протестантской с католицизмом, разделение творческих групп, коллективов. Этот спектакль не будет отвечать на вопросы, он их задаст - это и о проблеме раскола общества , попытка воспроизвести и исследовать первопричины. В моем спектакле больше психологического драматизма", - отметила режиссер.
В этом спектакле также отмечается поиск природы взаимоотношений лидера нации с народом. Кроме того, он показывает желание человека быть свободным, он про свободу внутреннего духа и о том, как важно оставаться самим собой, говорит Аргун.
По ее мнению режиссера, королева, подписавшая указ о казни, свободна, она занимает высокий пост, но внутренне она лишена свободы - и это тоже трагедия. Елизавета не свободна - и это ее драма.
Пьеса названа "Мария Стюарт" потому, что она перед смертью она обрела внутреннюю свободу. На первый взгляд может показаться воцерковленность, что она всех простила, и Елизавету в том числе, но это нечто большее, чем религия. На самом же деле, это внутреннее состояние, когда оно полностью гармонизируется - спектакль посвящен поиску этого смысла, считает Аргун.
© telegram SputnikAbkhaziaПремьера спектакля "Мария Стюарт" по пьесе Фридриха Шиллера пройдет в Абхазском театре 26 и 27 мая
В самой пьесе Ф. Шиллера более 30 персонажей, в постановке режиссер остановилась на 6 актерах.
"Чем обусловлен такой выбор? Сколько бы я не искала различий Марии Стюарт от Елизаветы, их очень мало. Возрастные, цветом кожи… но их стремление возможности, совершенно идентичны. Во-первых, они женщины, и есть схожесть – в разных сценах, Шиллер подает гнев Елизаветы, а через 3 страницы, он показывает гнев Марии, ссылок к идентичности я нашла множество. Поэтому я приняла такое решение - актрисы по началу испугались, но пошли за этим решением. 4 актрисы исполняют обе роли - каждая из них успевает быть и Марией и Елизаветой. Это дало импульс спектаклю. Чем же мы отличаемся, мы так похожи друг на друга, да, одна сегодня королева, а другая взаперти у этой королевы, но все может измениться и все будет наоборот", - рассказала она.
В постановке задействовано шесть актеров — Заслуженная артистка Абхазии Ира Когония, Элеонора Когония, Заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, Кристина Цимцба, Саид Кокоскерия и Алхас Ферзба. Художник по костюмам - Диана Допуа.
