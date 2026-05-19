Премьера спектакля "Мария Стюарт" состоится в Абхазском театре

Пьеса Фридриха Шиллера "Мария Стюарт" 1800 года — это психологическая драма о трагическом противостоянии двух великих королев: королевы Шотландии Марии Стюарт... 19.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-19T13:37+0300

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Премьера спектакля "Мария Стюарт" по пьесе Фридриха Шиллера состоится в Абхазском театре 26 и 27 мая.Режиссер постановки — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.Отвечая на вопрос, почему ей нравится эта пьеса, она отметила, в мире очень мало пьес, женских пьес, с этой точки зрения очень интересно исследовать этот материал. "У меня есть ряд спектаклей из этой категории, в их числе "Дом Бернарды Альбы" (Ф.Г. Лорка), "Эшелон" (М. Рощзин). Поскольку в Абхазском театре очень сильная мужская труппа, но и женская ничем не уступает, есть кому играть. Было интересно героизировать не мужские персонажи, а женские", - заметила она.Пьеса представляет собой творческий интерес в виду столкновения двух равноправных личностей женщин, считает Аргун. "Как исследовать психологизм этих, известных всему миру женщин - королева Англии Елизавета, королева Шотландии Мария Стюарт, которая могла бы претендовать на английский трон, но всплывают ряд проблем. Это столкновение и политиков, и двух религий - протестантской с католицизмом, разделение творческих групп, коллективов. Этот спектакль не будет отвечать на вопросы, он их задаст - это и о проблеме раскола общества , попытка воспроизвести и исследовать первопричины. В моем спектакле больше психологического драматизма", - отметила режиссер.В этом спектакле также отмечается поиск природы взаимоотношений лидера нации с народом. Кроме того, он показывает желание человека быть свободным, он про свободу внутреннего духа и о том, как важно оставаться самим собой, говорит Аргун.По ее мнению режиссера, королева, подписавшая указ о казни, свободна, она занимает высокий пост, но внутренне она лишена свободы - и это тоже трагедия. Елизавета не свободна - и это ее драма.Пьеса названа "Мария Стюарт" потому, что она перед смертью она обрела внутреннюю свободу. На первый взгляд может показаться воцерковленность, что она всех простила, и Елизавету в том числе, но это нечто большее, чем религия. На самом же деле, это внутреннее состояние, когда оно полностью гармонизируется - спектакль посвящен поиску этого смысла, считает Аргун.В самой пьесе Ф. Шиллера более 30 персонажей, в постановке режиссер остановилась на 6 актерах."Чем обусловлен такой выбор? Сколько бы я не искала различий Марии Стюарт от Елизаветы, их очень мало. Возрастные, цветом кожи… но их стремление возможности, совершенно идентичны. Во-первых, они женщины, и есть схожесть – в разных сценах, Шиллер подает гнев Елизаветы, а через 3 страницы, он показывает гнев Марии, ссылок к идентичности я нашла множество. Поэтому я приняла такое решение - актрисы по началу испугались, но пошли за этим решением. 4 актрисы исполняют обе роли - каждая из них успевает быть и Марией и Елизаветой. Это дало импульс спектаклю. Чем же мы отличаемся, мы так похожи друг на друга, да, одна сегодня королева, а другая взаперти у этой королевы, но все может измениться и все будет наоборот", - рассказала она.В постановке задействовано шесть актеров — Заслуженная артистка Абхазии Ира Когония, Элеонора Когония, Заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, Кристина Цимцба, Саид Кокоскерия и Алхас Ферзба. Художник по костюмам - Диана Допуа.

