День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее десятки тысяч абхазов были вынуждены покинуть историческую родину. 22.05.2026, Sputnik Абхазия
Памятные мероприятия прошли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны. В этот скорбный день состоялось традиционное шествие на набережной. Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам с абхазскими и адыгскими флагами, фамильными гербами, представители которых были полностью переселены, факелами в руках. Затем состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам, в которой принял участие президент Бадра Гунба. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения. После мероприятия участники опустили в море венки, а также зажгли традиционный ритуальный костер.
В этот скорбный день состоялось традиционное шествие на набережной. Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам с абхазскими и адыгскими флагами, фамильными гербами, представители которых были полностью переселены, факелами в руках.

Затем состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам, в которой принял участие президент Бадра Гунба. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения.

После мероприятия участники опустили в море венки, а также зажгли традиционный ритуальный костер.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме

1/12
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме

Война завершилась 21 мая 1864 года

2/12
Война завершилась 21 мая 1864 года

На набережной столицы состоялось традиционное шествие

3/12
На набережной столицы состоялось традиционное шествие

Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам

4/12
Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам

они несли в руках абхазские и адыгские флаги и факелы

5/12
они несли в руках абхазские и адыгские флаги и факелы

Во время шествия также несли флаг, который держали участники первой акции в память жертв Кавказской войны, прошедшей в 1988 году в Сухуме

6/12
Во время шествия также несли флаг, который держали участники первой акции в память жертв Кавказской войны, прошедшей в 1988 году в Сухуме

По оценкам ученых, в 1877 году из Абхазии было выселено около 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек

7/12
По оценкам ученых, в 1877 году из Абхазии было выселено около 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек

Участники памятного шествия также несли томги фамилий, представители которых были полностью переселены

8/12
Участники памятного шествия также несли томги фамилий, представители которых были полностью переселены

Вечером состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам.

9/12
Вечером состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам.

В память о погибших в Кавказской войне зажгли традиционный ритуальный костер

10/12
В память о погибших в Кавказской войне зажгли традиционный ритуальный костер

В мероприятии приняли участие руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба, репатрианты, общественность

11/12
В мероприятии приняли участие руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба, репатрианты, общественность

Также у памятника прошел памятный вечер. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения.

12/12
Также у памятника прошел памятный вечер. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения.

