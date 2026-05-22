День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
В этот скорбный день состоялось традиционное шествие на набережной. Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам с абхазскими и адыгскими флагами, фамильными гербами, представители которых были полностью переселены, факелами в руках.
Затем состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам, в которой принял участие президент Бадра Гунба. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения.
После мероприятия участники опустили в море венки, а также зажгли традиционный ритуальный костер.
Во время шествия также несли флаг, который держали участники первой акции в память жертв Кавказской войны, прошедшей в 1988 году в Сухуме
По оценкам ученых, в 1877 году из Абхазии было выселено около 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек
