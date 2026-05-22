День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме

21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее десятки тысяч абхазов были вынуждены покинуть историческую родину. 22.05.2026, Sputnik Абхазия

Памятные мероприятия прошли в Сухуме в память о жертвах Кавказской войны. В этот скорбный день состоялось традиционное шествие на набережной. Участники акции в национальной одежде прошли от площади Багапш до Памятника махаджирам с абхазскими и адыгскими флагами, фамильными гербами, представители которых были полностью переселены, факелами в руках. Затем состоялась церемония возложения цветов к Памятнику махаджирам, в которой принял участие президент Бадра Гунба. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. Артисты исполнили песни по произведениям абхазских писателей на тему насильственного переселения. После мероприятия участники опустили в море венки, а также зажгли традиционный ритуальный костер.

