православие, абхазия, христианство, новый афон
Апостол и мученик: день памяти Симона Кананита отмечают в Абхазии

11:45 23.05.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Дорожка и ущелье к гроту Симона Кананита
Дорожка и ущелье к гроту Симона Кананита - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
День памяти Святого апостола Симона Кананита в 2013 году был объявлен нерабочим днем.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Один из самых важных весенних праздников Абхазской православной церкви после Пасхи – День памяти Апостола Симона Кананита, ежегодно отмечают в Абхазии 23 мая.
В честь праздника в храмах республики пройдут богослужения.
Этот апостол - знаковая личность в истории не только всего православного мира, но и Абхазии в частности. По одной из теорий он - сын Святого праведного Иосифа Обручника от первого брака, приходится Иисусу Христу сводным братом.
Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.
Согласно библейским преданиям, на свадьбе будущего Апостола в Кане Галилейской, Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь самого Симона, который последовал за Иисусом Христом.
После Вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы Симон получил дар Святого Духа, сошедшего на учеников Спасителя в виде огненных языков в Сионской горнице. Вместе с другими апостолами он вышел на проповедь Евангелия Христова.
Святой апостол Симон примерно в 55 году н. э. поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
Православные христиане Абхазии и паломники со всего мира просят апостола Симона о заступлении и помощи в жизненном устройстве, благополучии браков и укреплении в вере.
