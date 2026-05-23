Праздник футбола: два матча Медиалиги на стадионе "Динамо"
Матч Медиалиги между командами прошли на сухумском "Динамо" 22 мая. 23.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-23T13:40+0300
В пятницу в Сухуме организовали настоящий праздник футбола. Сразу два матча прошли на столичном "Динамо" в рамках российской Медиалиги.Сначала на поле встретились "Народная команда" и Prime Squad. Игра была напряженной, единственный гол на 18-й минуте второго тайма забил футболист "Народной команды" Сергей Харламов.Вторым матчем, которого ждала большая часть болельщиков, стала игра "Апсны" против Fight Nights. Абхазские спортсмены отчаянно боролись на победу, которая помогла бы им выйти в плей-офф.Основное время завершилось со счетом 1:1, команда гостей стала победительницей после серии буллиталити.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме прошел настоящий праздник футбола
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сразу два матча состоялись на стадионе "Динамо"
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Народная команда" сражалась за победу в Prime Squad
© Sputnik / Томас Тхайцук
Болельщики отчаянно поддерживали своих фаворитов
© Sputnik / Томас Тхайцук
На втором матче "Апсны" встретилась с Fight Nights
© Sputnik / Томас Тхайцук
В случае победы абхазские футболисты должны были досрочно выйти в 1/8 финала
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трибуны, были заполнены фанатами игры и футбольных команд
© Sputnik / Томас Тхайцук
На второй минуте матче первыми гол в ворота противника забил "Апсны"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый тайм между командами так и завершился, со счетом 1:0 в пользу хозяев поля футболисты ушли на перерыв
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские футболисты забили еще один гол в ворота соперника
© Sputnik / Томас Тхайцук
Его отменил рефери, он зафиксировал нарушение - игру рукой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во втором тайме Fight Nights сравняла счет, забив гол
© Sputnik / Томас Тхайцук
Основное время закончилось со счетом 1:1
© Sputnik / Томас Тхайцук
Fight Nights победила по итогу серии буллиталити
