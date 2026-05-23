https://sputnik-abkhazia.ru/20260523/prezident-abkhazii-prisvoil-pochetnye-zvaniya-deyatelyam-kultury-1063227647.html
Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры
Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 23.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-23T19:35+0300
2026-05-23T19:35+0300
2026-05-23T19:35+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056252189_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a11bc5e24a28df36cb09473e0de108f.jpg
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Звание Народного поэта Абхазии присвоено Геннадию Аламиа за выдающийся вклад в национальную литературу и плодотворную творческую деятельность.За высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие национальной абхазской культуры звание "Народная артистка Абхазии присвоено солистке ансамбля "Рица" Натико Бигвава.Кроме того, за вклад в развитие строительной индустрии Абхазии, высокий профессионализм, подготовку высококвалифицированных специалистов президент наградил замначальника Госуправления по строительству и коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260507/1062821134.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056252189_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_15acb8c23ec7349a50bbe5904646febd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Звание Народного поэта Абхазии присвоено Геннадию Аламиа за выдающийся вклад в национальную литературу и плодотворную творческую деятельность.
За высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие национальной абхазской культуры звание "Народная артистка Абхазии присвоено солистке ансамбля "Рица" Натико Бигвава.
Кроме того, за вклад в развитие строительной индустрии Абхазии, высокий профессионализм, подготовку высококвалифицированных специалистов президент наградил замначальника Госуправления по строительству и коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп орденом "Ахьдз-Апша" III степени.