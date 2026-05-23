Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии присвоил почетные звания деятелям культуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Звание Народного поэта Абхазии присвоено Геннадию Аламиа за выдающийся вклад в национальную литературу и плодотворную творческую деятельность.За высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие национальной абхазской культуры звание "Народная артистка Абхазии присвоено солистке ансамбля "Рица" Натико Бигвава.Кроме того, за вклад в развитие строительной индустрии Абхазии, высокий профессионализм, подготовку высококвалифицированных специалистов президент наградил замначальника Госуправления по строительству и коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

