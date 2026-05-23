https://sputnik-abkhazia.ru/20260523/za-stenoy-chto-to-est-o-chem-povedal-zagadochnyy-egipetskiy-taynik-1063221638.html

"За стеной что-то есть": о чем поведал загадочный египетский тайник

"За стеной что-то есть": о чем поведал загадочный египетский тайник

Sputnik Абхазия

Специалисты уже окрестили открытие в Саккаре водораздельным. В здешних песках более четырех тысяч лет скрывалось святилище, где древние практиковали странный... 23.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-23T13:12+0300

2026-05-23T13:12+0300

2026-05-23T13:12+0300

египет

археология

древний египет

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102865/71/1028657194_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8158eb65c40987c3ea3ec7ffb05dccb1.jpg

Специалисты уже окрестили открытие в Саккаре водораздельным. В здешних песках более четырех тысяч лет скрывалось святилище, где древние практиковали странный ритуал. Обряд не вписывается ни в один школьный учебник, а главное, заставляет задуматься, что мы знаем об истории страны фараонов на самом деле. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Рядовая инспекцияНе каждый день удается сделать открытие, которое переворачивает привычные теории с ног на голову — тем более в таких местах, как Египет, где, казалось бы, учтена каждая песчинка.Но именно это не так давно произошло в Саккаре — древнем некрополе, расположенном к юго-западу от Каира. В конце 2025-го команда под руководством прославленного египтолога и бывшего министра по делам древностей Захи Хавасса решила повторно просканировать с помощью георадаров гробницу принца Васер-Иф-Ре.Его гробницу нашли несколько десятилетий назад. К сожалению, разграбленной — ни мумии, ни саркофага, почти никакой погребальной утвари. Поэтому теперь группа Хавасса намеревалась провести, что называется, очередную ревизию. И в результате "открыла Америку".Неожиданно у самого входа в склеп приборы выявили небольшую полость, а за ней — нечто вроде портала. Аккуратно расчистив стену от песка, археологи обнаружили гигантскую дверь."Ее высота приблизительно пять метров, а ширина — почти два с половиной. Выполнена конструкция из розового гранита, который в древности ценился на вес золота, — рассказал руководитель экспедиции. — Выбор материала — еще одно доказательство, что усыпальница предназначалась для особы из царского рода".Кроме того, над порталом красовался картуш — овальная надпись — с иероглифами, полностью совпадающими с одним из имен Васер-Иф-Ре. А ниже — регалии принца: "наследник престола", "придворный писец", "визирь и судья", "господин земель Буто и Нехеб", "певчий жрец".Однако то, что произошло дальше, буквально поставило ученых в тупик.Кладбище домашних животных"Мы подозревали, что загадочная дверь — не просто декорация, — уточнил в беседе с журналистами Хавасс. — В Древнем Египте розовый гранит не использовали даже для отделки стен гробниц фараонов — настолько ценен был этот камень".Подозрения оправдались. Совершив невероятное — отодвинув тяжелую глыбу, археологи попали в помещение, куда более четырех тысяч лет не ступала нога человека.В свете ламп взорам предстала поистине театральная картина: вдоль одной из стен выстроились 13 позолоченных стульев, на каждом — искусно вырезанная из камня женская фигура.Специалисты предположили, что это жены принца Васер-Иф-Ре. Некоторые имена, вырезанные на постаментах, совпадают с теми, что известны науке из источников.Помимо множества драгоценных предметов и погребальных сосудов, в зале также обнаружили большой стол из бурого камня, весь испещренный надписями.Специалисты надеялись, что, расшифровав письмена, найдут хоть какую-то зацепку, проливающую свет на загадочный тайник. Однако иероглифы представляли собой простой свод заклинаний во время жертвоприношения богам.Картина более-менее прояснилась, когда под жертвенником раскопали остатки нескольких статуй и некоторые предметы похоронного культа."Древние египтяне часто практиковали подобное — переносили в новую гробницу реликвии (в том числе статуи и мумии) из более ранних. Так можно было уберечь их от мародеров", — пояснил Захи Хавасс.Так, летом 2022-го группа исследователей из министерства древностей раскопала близ все той же Саккары настоящий похоронный джекпот. Участок, где произошло открытие, назывался "Кладбище домашних животных". Все потому, что здесь традиционно находили искусно забальзамированные мумии кошек.Но четыре года назад археологи буквально копнули поглубже и наткнулись на человеческие захоронения: более 250 нетронутых саркофагов, уложенные один на другой в гигантском склепе."Путем радиоуглеродного анализа мы установили, что останки относятся к середине эпохи Ахеменидов (VI-IV века до нашей эры — Прим. ред.). А сама усыпальница — к концу этого периода", — рассказал в беседе с журналистами куратор раскопок генеральный секретарь Совета по древностям Мустафа Вазири.Есть одна версияТолько вот загвоздка: найденные в усыпальнице Васер-Иф-Ре предметы и скульптуры принадлежат не более ранним, а более поздним эпохам. Так, два изображения идентифицировали как фараонов 24-й династии (около 732-720 годы до нашей эры). Еще три — как представителей 26-й династии (664-525 годы до нашей эры).А значит, прах принца тревожили как минимум дважды — для того, чтобы спустя почти две тысячи лет поместить сюда эти артефакты. Спрашивается, с какой целью?Пока у ученых есть лишь одна догадка."Возможно могила Васер-Иф-Ре, как и некоторые другие, олицетворяла портал в мир мертвых, — рассуждает Захи Хавасс. — Зная об этом, египтяне в более поздние эпохи переносили сюда святыни из других захоронений, чтобы обеспечить их обитателям достойный переход в загробную жизнь".Так это или нет, станет ясно позднее. Раскопки в песках Саккары идут полным ходом. Предполагается задействовать современные технологии. Быть может, спектральная визуализация и компьютерное моделирование прольют свет на очередную загадку Древнего Египта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260521/1063166565.html

египет

древний египет

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

египет, археология, древний египет