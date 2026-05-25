Сообразить на двоих: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5849 штрафа за различные нарушения ПДД в апреле. 25.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-25T09:00+0300

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. В прошлом месяце сотрудники ГАИ Абхазии составили 147 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 37 протоколов меньше, чем в марте. Лидеров по количеству выявленных аналогичных нарушений, впрочем, как и всех других видов, по-прежнему остается Сухум. Там в апреле штрафным санкциям подверглись 63 подвыпивших автомобилиста – на 21 меньше итогов марта.Второе место в этот раз за Гудаутой – 25 протоколов. Третье место "сообразили" на двоих Гагра и Очамчыра, которые добавили в "копилку нетрезвости" ровно по 21 штраф. Остальные районы Абхазии в общей сложности набрали 17 "писем счастья" в течение прошлого месяца. Среди общей "команды" нарушителей было трое гостей республики из Российской Федерации. Несовершеннолетних "лихачей" все еще не обнаружено на дорогах Абхазии, а самому молодому "весельчаку" в марте было 20 лет. Он из Очамчыры и на один год младше своего апрельского предшественника.В минувшем месяце был установлен рекорд по верхнему возрастному пределу с начала года. Нетрезвый автомобилист из Гудауты в возрасте 81 года вышел в "лидеры", обойдя своего 74-летнего земляка.В сугубо мужском "коллективе" нашлось место и для трех представительниц прекрасной половины человечества из Гагры, Гудауты и Иркутска в возрасте от 39 лет до 45 лет. Кроме того, в возрастной категории нашей статистики наблюдается необычная тенденция. Второй месяц подряд "золото" между собой поделили автолюбители подшофе в возрасте от 35 до 40 лет и те, кому старше 50 лет. Если в прошлый раз у них было по 35 штрафов, то в апреле они собрали по 29. "Серебро" ушло к их "собутыльникам" в возрасте от 45 до 50 лет, а "бронзу" взяли любители горячительных напитков в возрасте от 40 до 45 лет. Единственным днем в апреле без штрафов за "пьянку" стало 1 апреля. Тем самым, никому в День смеха не пришлось огорчаться за рулем.

