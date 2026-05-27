https://sputnik-abkhazia.ru/20260527/na-urovne-proshlykh-let-achba-o-khode-vesenne-polevykh-rabot-v-abkhazii-1063309901.html
На уровне прошлых лет: Ачба о ходе весенне-полевых работ в Абхазии
На уровне прошлых лет: Ачба о ходе весенне-полевых работ в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посевные работы начались по всей территории Абхазии с задержкой из-за дождей, рассказал в интервью радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз... 27.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-27T19:39+0300
2026-05-27T19:39+0300
2026-05-27T19:39+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
сельское хозяйство
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1b/1063305240_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_6aa26cf9aaf56bd57104c8988c21f35a.jpg
Посевные работы начались по всей территории Абхазии с задержкой из-за дождей, рассказал в интервью радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.Основные сельскохозяйственные районы в Абхазии – это Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Гудаутский районы.Ежегодно в стране под посев кукурузы и однолетние культуры вспахивают около 11-13 тысяч гектаров земли.В текущем году, как и в прошлом, запланировано подготовить к посеву кукурузы 8-9 тысяч гектаров. На сегодня уже вспахано по стране примерно 1,1 тысяч гектаров по посев кукурузы и бахчевые культуры.Около 30 тысяч тонн урожая кукурузы планируют получить по всей территории Абхазии в сезоне 2026 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1b/1063305240_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_5f52ce72806bf4f75ba94aaf0c9119c7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сельское хозяйство, абхазия, новости, видео
видео, мультимедиа, сельское хозяйство, абхазия, новости, видео
На уровне прошлых лет: Ачба о ходе весенне-полевых работ в Абхазии
Посевные работы начались по всей территории Абхазии с задержкой из-за дождей, рассказал в интервью радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.
Основные сельскохозяйственные районы в Абхазии – это Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Гудаутский районы.
Ежегодно в стране под посев кукурузы и однолетние культуры вспахивают около 11-13 тысяч гектаров земли.
В текущем году, как и в прошлом, запланировано подготовить к посеву кукурузы 8-9 тысяч гектаров. На сегодня уже вспахано по стране примерно 1,1 тысяч гектаров по посев кукурузы и бахчевые культуры.
Около 30 тысяч тонн урожая кукурузы планируют получить по всей территории Абхазии в сезоне 2026 года.