На уровне прошлых лет: Ачба о ходе весенне-полевых работ в Абхазии

Посевные работы начались по всей территории Абхазии с задержкой из-за дождей, рассказал в интервью радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз...

2026-05-27T19:39+0300

Посевные работы начались по всей территории Абхазии с задержкой из-за дождей, рассказал в интервью радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.Основные сельскохозяйственные районы в Абхазии – это Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Гудаутский районы.Ежегодно в стране под посев кукурузы и однолетние культуры вспахивают около 11-13 тысяч гектаров земли.В текущем году, как и в прошлом, запланировано подготовить к посеву кукурузы 8-9 тысяч гектаров. На сегодня уже вспахано по стране примерно 1,1 тысяч гектаров по посев кукурузы и бахчевые культуры.Около 30 тысяч тонн урожая кукурузы планируют получить по всей территории Абхазии в сезоне 2026 года.

